最高5.5％ 銀行強推美元優利定存

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美國仍未鬆口停止升息，各銀行把握機會，推出美元定存方案吸金，華南銀行推出最高5.5％定存專案，中信銀行更有最高6％，續搶攻高利遊牧族，搶客戶亦搶美元。

公股銀主管表示，美元為強勢貨幣，穩定性佳、流動性高且易於交易，成為多數客戶心目中不可或缺的資產組合之一，希望透過有效配置資金獲得更多利息，因此，銀行持續推出美元優利定存，藉此吸收美元存款，並找到優質客戶，創造未來放款或理財等資金收益。

華銀推出不同期間最高年息5.5％的美元優利定存，包含1個月5.5％、3個月5.35％、6個月5.3％、9個月5.2％，且拉長專案期間到明年1月31日；彰化銀行專案到10月底前，依照美元起存額不同有不同的優惠利率，從1,000美元、1萬美元到50萬美元，最高鎖定單筆達50萬美元以上，最高3個月5.2％、6個月5.3％的美元定存搶市。

中信銀專案也是10月底前，換匯轉存外幣定存、外幣新錢定存優利，無限制總量，提供不同幣別、期別的優惠。中信銀指出，換匯轉存外幣定存最低原幣1,000元即可承作，1萬元美元以上14天期年利率最高6％，另有澳幣、人民幣、紐幣及加拿大幣四種幣別。

台新銀行Richart的美元利率5％定存專案，鎖定小資族，50美元就能起存，及因應存戶的定存資金不易彈性運用考量，另有最低新台幣500元即可承作的美元4.4％活存利率專案。台新銀強調，這個專案主要是看好海外旅遊趨勢而推出。永豐銀為綠色存款，美元活存最高4.5％，專案對象為本國自然人，且同時為DAWHO數位帳戶全新戶，可獲雙重加碼優惠，月增量金額500美元至5萬美元（不含）、又是大戶新戶最高利率4.2％，月增量金額達5萬至10萬美元（含）、又是大戶新戶最高利率4.5％。