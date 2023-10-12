詐騙重災戶！單純的老師成為最大肥羊

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國銀將「阻詐」重點對象極大部分放在「高齡客戶」，但據公股銀行發布今年前八月信用卡遭詐統計，各行業中信用卡被騙占比第一名竟是一般學校老師，且遭詐客群主要年齡最大宗落在3字頭。

兆豐銀表示，統計遭詐客戶最容易誤信詐騙集團發送的訊息，進而輸入卡號及簡訊驗證碼，讓歹徒盜刷得逞者，高達53％都是北部持卡人，主要年齡層在30多歲，年收普遍低於60萬元，被詐騙刷卡金額大約落在2萬元至5萬元。以女性超過6成為多，相對易誤入詐騙交易陷阱。

兆豐銀推測，一般學校老師之所以容易誤入詐騙刷卡陷阱，可能跟生活環境單純、鎮日與學童相處有關。日前苗栗縣警方也分析，不少老師自認不會被騙，反而因此成為詐團眼中肥羊。被詐案例以假投資占29％最多、釣魚簡訊占24％次之，解除分期付款16％居第三位。

為守護客戶資產，國銀阻詐方式多元。台新銀行在反詐騙上，透過3D認證嚴格把關交易，並累積數據，發現異常交易主動停止授權，同時積極協助卡友換發卡片。

兆豐銀行從行動支付下手，推出信用卡綁定三大國際行動支付限本人手機門號的新制，內部也成立「24小時信用卡防詐專責小組」隨時進行交易監控。自新制上路後，綁卡詐騙持續「清零」，一次性輸入卡號與簡訊驗證碼的詐騙盜刷，9月的案量也比8月少了一半。

土地銀行指出，運用KYC臨櫃關懷、強化申請約定轉帳防詐措施、異常交易態樣納入預警指標等措施多管齊下，近三年成功攔阻244件詐騙案、為客戶守住近2億元資產。

國銀提醒，民眾遇到來路不明網頁不要點，尤其免費送上門的好康更要能拒絕誘惑，更應多注意防詐原則，包括信用卡號及OTP密碼，不要隨便輸入在不明網頁上；切勿儲存卡號在網站上，購物繳費都請搜尋正式官方網站再進入；打開銀行刷卡通知功能，掌握每筆消費；一但發現不明刷卡消費，立刻致電信用卡背面客服中心掛失，也可撥打165反詐騙諮詢電話。