REITs修法放寬 政院今拍板

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為活絡國內REITs（不動產投資信託）發展，行政院會今（12）日將拍板「證券與不動產投資信託及證券投資顧問法」修正草案。官員指出，未來將開放REITs多一個基金管道，採信託及基金架構雙軌制；另避免有炒房疑慮，法律將限制不能投資住宅，違規者最高處1,500萬元罰鍰。

REITs商品特性為購入不動產以長期持有為目的，透過長期持有取得穩定租金做為投資收益，惟在國內一直不熱絡。因此金管會2022年1月將投信投顧法部分條文修正草案送至行政院審查，同年12月行政院已經初步審查完竣，此案預計12日行政院會正式拍板通過。

知情官員坦言，國內REITs相較亞洲地區沒那麼活絡，近幾年都希望做檢討，在參考日本、香港、新加坡等國後進行修法，未來可在基金架構下運作，等於多一種金融商品。增加基金管道後，REITs採信託及基金架構雙軌制。

官員也說，現在的信託是由銀行兼營做受託人再去發行，但信託業務很多，這只是一小部分，未來可由投信公司發行跟管理，在操作效率上會更好。

對於外界關注，發行標的是否納入都市更新及危老重建，官員表示，在行政院將通過的版本中，因為憂心REITs是不動產，恐有炒房疑慮，法律上會限制不能投資住宅，包含社宅、公辦都更、都市更新、危老重建等只要跟住宅有關就不可以，非住宅的投資就可行。

罰則部分，官員說，若違反投資範圍規定，可依投信投顧法第111條，處60萬元以上300萬元以下罰鍰，並責令限期改善。