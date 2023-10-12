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俄烏戰爭爆發，帶動軍工商機夯，台灣無人機頓時成為市場火紅的軍工產業，並出現群雄並起的態勢，；但現階段台灣無人機廠商的技術水準良莠不齊，未來恐上演幾波「汰弱留強」的賽局。

在此同時，政府及國防部在無人機的預算、採購計畫、採購項目，及執行目標，若做得越明確，業界在研發、量產期程，越能妥善對應，將有利於台灣無人機產業的正常發展。

一般來說，台灣軍工無人機廠商，共分三種角色，一、進口商以買賣無人機為主；二、設計廠商，只負責設計，不從事生產；三、自產且自主設計廠商。

尤其，無人機業者初期鎖定主力市場，泰半先切入內銷，並以國防部與中科院的無人機標案或選商為主，希望無人機在台實地練兵後，大力培養人才、建立技術能量及無人機內部操作參數，再擴大生產與接單，進一步揮軍國際。

例如，經緯航太「軍用商規」微型無人機種的兩架原型機，9月21、22日完成驗測，包括完成文件審查、目視檢查、飛試驗證共計十大項、55小項等驗測科目，順利通過陸軍完整驗收測試。

正值航太廠商轉型之際，政府不妨對自主研發與設計的無人機業者，適時給予技術支援或資金補助，讓業者能有充足的銀彈，突破技術瓶頸，或紓解營運資金壓力。

台灣大型無人機，因考量長滯空、酬載與長途飛行需求，電力來源迄今仍多採用燃油或油電混合，但工研院主攻「燃料電池長航時無人機」，其燃料電池技術，與同重量的鋰電池相較，可增加無人機3倍飛行時間，將成為無人機動力的新選擇。

無人機產業商機夯，已促成亞航與碳基科技合作開發台灣製無人機解決方案，還結盟海內外知名企業，建構戰略合作生態系，朝向無人機、光纖陀螺儀、衛星及圖像分析等領域拓展，以期擴大無人機應用商機。

台灣無人機發展初期，以固定翼的無人機為主，其起飛方式，有的以跑道起飛，有的小型無人機，以手拋起飛，目前以中、小型無人機，均以旋翼起飛，最為方便。

大陸大疆的小型無人機，發展旋翼型垂直起降，類似美國F-35B垂直起降的模式。尤其，剛閉幕的杭州亞運會，曾有無人機群飛表演，轟動一時，讓無人機成為眾人焦點。

台灣最強無人機群飛公司-台灣希望創新，已獲雷虎董事會通過投資30％股權案，除結合普通股及特別股方式入資外，並提供各項資源及互補優勢，共同發展空中及水上群體AI飛行控制系統。

無人機群飛業務幾乎要天天有表演場次，業者才會賺錢，不能只靠傳統節慶、企業廠慶、百貨公司周年慶等等活動撐場，因此，如何大力推廣國內外的無人機群飛，恐成為業者當前營運的最大課題。