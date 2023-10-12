淺論大陸AI產業的美麗與哀愁

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即使今年美國高層官員頻頻訪陸，美中關係看似和緩，但美國政府仍於8月10日宣布，禁止投資者投資大陸人工智慧（AI）、半導體、量子計算等領域。美方指稱，由於這三大領域都有利大陸增進軍事、情報、監視和網路能力，因此基於國安考量必須祭出禁令。但大陸當局仍認為，美國「小院高牆」戰略下的科技圍堵，是為了防大陸科技趕超。

事實上，此次被美國祭出禁令的大陸AI產業，早已被美國視為威脅。2021年美國國家安全委員會、哈佛大學皆指出，大陸AI在某些領域的應用已領先美國。本文要問的是：大陸AI產業發展的機遇為何？挑戰又是為何？

■大陸AI產業已是全球第二

雖然大陸進入AI領域晚於美國，但發展速度更快。2016年大陸「十三五」規劃綱要即強調要發展包括AI在內的諸多關鍵技術；2017年大陸公布《新一代人工智慧發展規劃》，確定了大陸AI產業發展的「三步走」戰略：第一步，2020年核心產業達100億（人民幣，以下同），帶動產業規模達1兆；第二步，2025年核心產業達4,000億，帶動相關產業規模達5兆；第三步，2035年核心產業達1兆，帶動相關產業規模達10兆。值得注意的是，大陸強調AI在社會的作用，由改善民生開始，進而成為帶動產業升級和經濟轉型的主要動力，最後建構成智能經濟和智能社會。也就是說，對大陸來說，AI已被列為國家優先發展戰略；大陸的經濟增長動能，也已由強調「互聯網+」向強調「智能+」轉變。

綜合大陸智庫統計，截至2022年，大陸AI產業規模已達5,080億，已提前達到甚至超過預期目標；AI企業數量接近4,000家，同比增長25％；AI從業人口總數同比增長53％。涵蓋產業領域包括AI大模型、晶片、決策智能、自動駕駛等；涉及技術領域包括電腦視覺、智慧語音和人機交互及自然語言處理等。據估算：隨著AI在下游製造、交通、金融、醫療等多領域的不斷滲透及大規模落地應用，大陸AI產業每年複合增速將超過34％。

■大陸AI產業的挑戰與機遇

因應AI產業人力需求的急遽上升，大陸大專院校、民間機構，近年來紛紛開設各種AI相關課程和培訓。在應用層面，大陸科技巨頭BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊、京東），都已投入例如自動駕駛、人臉識別、醫療診斷、金融風控等AI專案；華為亦推動首個自主AI模型「盤古大模型」。大陸智庫頭豹研究院指出，未來大陸AI應用具發展空間的，主要為自動駕駛、智慧工業、智慧安防、智慧醫療等。

數據、演算法、算力，是AI得以推動的三大基石。大陸AI產業在這三方面的優劣勢如下：

首先，大陸擁有數據優勢。大陸有全世界最多的網路使用人口，且10多億人在網路世界之外所創造的數據，以及對個人創造數據的保護寬鬆，都讓大陸擁有具廣度和深度的數據。但大陸目前仍缺少統一的標準和跨平台的數據庫；且公共部門開放數據不足；加上限制跨國數據流動等因素，都限制了大陸AI的國際化。

其次，演算法受到監管。AI的本質是透過全面廣泛的資料大量訓練學習；但大陸仍將AI演算法納入監管。例如為避免AI產生虛假消息、歧視性言論等不當內容，今年大陸8月15日開始施行《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，透過設置防火牆以「維護國家安全、社會公共利益、公民合法權益」，但有論者質疑此舉將影響創新創意，形成對大陸AI產業內容發展的遏制。

最後，算力受限晶片製造。大陸算力總規模已位居世界第二；但做為算力基礎設施的晶片，長期依賴進口。在大陸自製能力尚未到位之前，晶片製造是大陸AI產業發展最大的「軟肋」。之前美國針對輝達（NVIDIA）高階晶片A100、H100祭出出口管制時，相關晶片就供不應求；就連降規版的AI晶片A800，也都必須搶購。大陸自2014年起已連續啟動兩期共3,300多億的大基金扶持半導體產業，但要達成晶片自製的道路仍艱辛漫長。

■美國禁令

將限制大陸AI的算力

雖然大陸AI產業仍面臨許多挑戰，但政策的全力扶持、廣大的應用場景、龐大的人口統計、各種應用領域數據等，都讓大陸AI產業仍具發展優勢。但對美國認為，AI將助長大陸的監控、認知作戰等能力；因此，必須遏制其發展。美國的投資禁令將於2024年生效，屆時大陸AI產業的發展，特別是晶片算力，必定受到衝擊。然而，誠如輝達創辦人黃仁勳說，「晶片製造不一定得在台灣，但中國市場卻無可取代」，龐大且極具潛力的市場誘因，或許將是大陸AI產業突破美國科技封鎖的關鍵。後續發展如何，相信這將是全世界都高度關注的議題。