壽險業債券ETF 將受IFRS 17接軌衝擊

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債券型ETF是壽險業近來青睞的投資標的，根據金管會統計，截至2023年6月，我國壽險業持有債券型ETF之部位達1.3兆，佔債券型ETF持有部位的85％。關鍵在於債券型ETF標的雖為國外債券，卻以台幣計價，因此不計入壽險業國外投資上限、也不需要避險。

然而，在會計上，債券ETF既不被視為債券，也不被視為股票，所以只能強制分類成「透過損益按公允價值衡量」（FVTPL）。在尚未接軌IFRS 17以前，IFRS 4允許採用覆蓋法，因此債券型ETF的市價波動並不會被反映在損益表中，但處分時又可以將資本利得實現於損益表。

接軌IFRS 17後覆蓋法將不復存在，因此回歸正常IFRS 9的會計處理。股票投資也會面臨相同困境，但跟債券型ETF不同之處在於，股票尚可以選擇「透過其他綜合損益按公允價值衡量」（FVTOCI），但債券型ETF非為股票投資，僅得強制分類成FVTPL。

更有甚者，因為債券型ETF係於原始認列時即判定非為債券投資，因此縱使接軌IFRS 17後，仍然無法進行資產重分類。因此，壽險業將面臨困境，若投資一般國外債券，可以分類成「按攤銷後成本衡量」（AC）或FVTOCI，壞處則是會佔用國外投資限額，且因為國外債券投資會有匯率風險，需耗費避險成本；債券型ETF則因為以台幣計價，不佔用國外投資限額，也不會產生避險成本，但會強制分類成FVTPL，在沒有覆蓋法的保護下，將對損益表產生波動。故壽險業在接軌IFRS 17之準備期，除了透過重新商請投信公司設計新的工具以符合分類為債券之條件，更應審視資產負債管理與匯率避險情況，以做良善資產配置。