英央示警 美科技股估值恐過高

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那斯達克指數今年走勢

英國央行10日發表報告，衡量目前宏觀經濟背景和利率大幅攀升等因素後，罕見地警告美國科技股估值可能已太高。

英國央行「金融政策委員會」（FPC）表示，考量到利率走高帶來的影響，通膨與經濟成長等存在不確定性，部分風險性資產的估值，似已被高估。

其認為只要出現愈來愈多不利的風險時，那些估值被高估的風險性資產，其價格呈更大修正幅度的可能性就會增加。

英國央行就股市發出警示指出，正值市場利率高升和地緣政治風險愈來愈緊張，但許多受投資人青睞的美國科技股股價漲勢卻大幅超越標準普爾500指數的漲幅。今年以來，那斯達克指數累計上漲逾30％，標普500累計上漲約14％。

儘管部分美國科技股近期有所拉回，但其本益比還是相當高。按照目前股價水準與未來12個月獲利預測計算的本益比，微軟、谷歌母公司Alphabet和輝達各自來到29倍、21倍和31倍。相較之下，標普500大企業平均本益比約18倍。

英國央行表示，美元計價的高收益與投資級債券之間的信用利差，不斷低於歐元或英鎊計價同類型債券的利差。至於部分衡量美股風險溢酬的指標，仍處於歷來分布裡的「下四分位數」（25％），主要是美國科技股持續強勁所推動。

這不是首次出現有央行對資產估值發出警告，但央行決策高層通常不會針對具體的市場價格發表意見。像前聯準會主席柏南克（Ben Bernanke）在次貸危機、雷曼兄弟倒閉和全球金融危機前，大多採取沉默態度。

最著名的例外是，前聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）在1996年12月演說，就當時股市發出「非理性榮景」警告，但美國科技網路股泡沫持續到三年後才爆破。自此以後，央行高層大多避免評論資產價值。