紐約Fed調查：美國人看升未來三年通膨率

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

紐約聯邦準備銀行公布最新調查顯示，美國人看升未來一到三年的通膨率，但長期而言通膨可望降溫。另方面，美國人看衰個人財務狀況，卻又預期大學學費漲幅將大幅放緩。

根據紐約聯準銀行10日發布的9月《消費者預期調查》（Survey of Consumer Expectations），受訪者預測美國未來一年通膨率為3.7％，比8月份調查的3.6％略高；未來三年通膨率從8月份預期的2.8％升至3％。通膨預期拉長到五年，則從8月調查的3％，下修到2.8％。

調查顯示，受訪民眾預期天然氣和租金價格變化不大，但糧食成本料增加。受訪者預期未來一年的大學學費漲幅5.8％，相較8月調查的8.2％大幅放緩。

聯準會偏好衡量通膨的指標－個人消費支出物價指數（PCE），8月年增3.5％。而排除食品與能源價格不計的核心PCE年增3.9％，創二年多來最小增幅。

通膨壓力減輕，促使Fed升息縮手，本周Fed官員接棒釋出鴿派訊息，11月例會繼9月後持續按兵不動的機率大增。

紐約聯準銀行這份調查發現，受訪美國人對個人財務憂慮加深，認為取得信貸難度提高的比例有增加趨勢，受訪者預期未來3個月會欠繳貸款的機率升高。

受訪者預期未來1年家庭所得增加3％，增幅只比8月調查的2.9％高1個百分點，仍低於12個月平均值3.5％。9月預期的家庭支出增幅與8月持平，維持在5.3％，高於疫情前水準。

報告還提到，受訪者對勞動市場的預期好壞參半，一方面認為失業狀況會惡化，另一方面認為飯碗不保的風險降低，薪資所得小幅增加。

預期未來一年失業率升高的機率，較8月提高1.6個百分點來到40.1％。認為未來一年丟掉飯碗的機率，減少1.4個百分點降為12.4％。預期未來一年薪資增幅可達3％，較8月調查多1個百分點。