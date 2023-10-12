埃克森美孚 600億美元收購頁岩油商

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美國能源巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）11日宣布，與頁岩油商Pioneer Natural Resources達成收購協議，交易價碼將近600億美元，不僅為埃克森美孚近20年來最大手筆，也是今年美企規模最大的收購案，並將重塑美國石油產業版圖。

根據協議，埃克森美孚以每股253美元收購Pioneer，交易規模近600億美元，相當於較Pioneer周二收盤價（市值554億美元）高出近7％。

受此消息影響，Pioneer早盤開高上漲約3％，埃克森美孚則下跌約1％。

去年的創新高的獲利讓埃克森美孚手上握有充足銀彈，該公司正在開發可拓展西德州頁岩油業務的選項。

華爾街日報上周五披露埃克森美孚即將與Pioneer達成併購協議的消息，當時後者的市值還約500億美元。

Pioneer將讓埃克森美孚在石油充沛的二疊紀盆地（Permian Basin）位居領導地位。埃克森美孚將二疊紀盆地視為是成長計畫的關鍵。

Pioneer是二疊紀盆地的第三大石油生產商，僅次於雪佛龍（Chevron）和康菲石油公司（ConocoPhillips）。

這起交易是埃克森繼1999年與美孚（Mobil）合併後，最大的併購交易，也是執行長伍茲（Darren Woods）的第二起大型交易，該公司甫於數個月前斥資49億美元，收購二氧化碳運輸管線營運商Denbury。

埃克森美孚與Pioneer的交易規模將讓近年的重量級收購案相形失色，超越西方石油（Occidental Petroleum）在2019年以380億美元收購阿納達科石油公司（Anadarko Petroleum）及埃克森美孚在2020年以逾300億美元將XTO能源公司納入麾下。

拜全球經濟體解封後對石油和天然氣需求強勁所賜，埃克森美孚去年獲利創下557億美元紀錄，年底時帳上現金高達296億美元。埃克森美孚藉由庫藏股計畫和發派股息將現金回饋給股東，同時矢言謹慎開支。