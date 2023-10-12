觸底反彈？三星估Q3獲利優預期

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三星電子近一月股價走勢

三星電子（Samsung Electronics）11日公布初步財報，第三季營運獲利估計銳減78％，主要受累於全球晶片持續供應過剩，使得過去為金雞母的記憶體事業依舊虧損，不過由於獲利表現優於市場預期，記憶體晶片市場出現谷底反彈的早期跡象，激勵這家韓國科技巨擘股價大漲近3％。

身為全球記憶體晶片和智慧型手機龍頭，三星電子初估7到9月該季營運獲利衰退至2.4兆韓元（約17.9億美元），雖遠低於去年同期的10.85兆韓元，不過優於市場預估的2.1兆韓元。

受此帶動，三星電子11日盤中股價一度躍升逾4％，終盤收漲2.71％至68,200韓元。分析師指出，記憶體晶片價格可能在第三季觸底，部分類型晶片已開始反彈。

三星電子正式財報訂於10月31日揭曉。該公司指出，上季營收可能比去年同期縮減13％至67兆韓元。

Daol投資證券公司分析師Ko Yeongmin表示，「這結果優於預期，雖然晶片事業的情況沒有太好…但記憶體價格跌勢正在放緩，下跌力道已受到限制。」

雖然比去年同期大幅萎縮，但三星電子上季獲利遠高於第一季的6,400億韓元與第二季的6,700億韓元。該公司第一季獲利創2009年以來最低紀錄。

受累於記憶體晶片價格重跌以及庫存價值削減，三星晶片事業在第一和第二季各自大虧4.58兆韓元與4.36兆韓元。

全球經濟走下坡以及高利率的環境，多數消費者商品在經過疫情榮景後，需求轉而呈現衰退，迫使晶片業者削減產量以挽救價格頹勢。

分析師預料，三星電子第三季記憶體晶片事業虧損可能縮小至約3兆韓元，因為這家科技大廠聚焦於更有利潤的高階晶片，例如應用在人工智慧的DRAM晶片，並持續減少較舊款晶片產量。

分析師提到，一些應用在科技裝置的DRAM晶片價格在上季末開始反彈，用於資料儲存的NAND Flash晶片價格可能最快於本季觸底回升。