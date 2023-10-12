LVMH上季營收遜色 股價跳水

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法國精品巨擘LVMH集團11日公布第三季營收成長大幅放緩，年增9％，主要反映大陸市場的精品買氣降溫，以及高通膨與高利率削弱消費者的購買力，拖累LVMH股價跳水。

LVMH股價11日盤中一度大跌將近7％，稍後跌幅收窄至5.7％，報691.6歐元。

擁有路易威登（LV）和迪奧（Dior）等精品品牌的LVMH，不計匯率波動，第三季本業營收年增9％，至199.6億歐元（約211.6億美元）。

以大陸為主、不含日本的亞洲市場上季營收年增11％，成長力遠遜於今年前6個月的年增23％。

LVMH和其他精品集團先前樂觀預期，全球最大精品市場大陸解封後將繼續推動產業成長，而大陸陷入經濟困境為精品業的前景籠罩陰霾。經濟學家指出，大陸的結構性問題惡化，讓大陸難以延續往日的爆炸性成長。

此外，精品業者亦仰賴大陸抵銷受高通膨與高利率衝擊的全球其他市場銷售遲緩。LVMH表示，上季美國市場營收僅成長區區2％，美國曾是後疫情時期的主要推手。此外，上季歐洲營收僅年增7％，LVMH財務長奎歐尼（Jean-Jacques Guiony）表示，與上半年相較，上季的客戶支出出現「明顯變化」。

投資機構Bernstein分析師索卡（Luca Solca）在報告中指出，消費者經過疫情後的爆買潮逐漸恢復冷靜，顯示支出持續放緩。

就部門別來看，LVMH最大的時尚與皮件部門上季營收年增9％，至97.5億歐元，遜於市場預估的年增10％，也遠遠不及今年前6個月的成長20％。

葡萄酒與烈酒部門營收較一年前同期萎縮14％，主要因為美國銷售下滑；珠寶與手表部門營收年減3％，香水與化妝品部門營收年增9％。

LVMH在北美、歐洲及中東的連鎖美妝店Sephora上季客流量增加，營收年增26％，協助推動整體營收成長。國際旅遊復甦，特別是旅客重返港澳，推動DFS免稅商店業績攀升。