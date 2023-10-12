波音9月交機15架 兩年新低

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美國飛機製造商波音（Boeing）9月份的737MAX交機量，降至兩年多最低水準，反映這家美國巨擘難以生產足夠的飛機，以因應市場需求。

波音10日指出，9月向全球航空業者交付15架全新的737飛機，寫下該公司2021年5月（11架）以來的最低。

波音今年的營運表現受到一連串的供應商失誤所累，最近一次的問題出現在8月，當時發現暢銷的737機身有鑽錯的孔洞。

受此影響，該款造價逾1億美元的737產量僅達公司目標的一半左右，而該款飛機占波音總產量的大部分。

波音高層表示，雖然交機速度減緩，但仍有機會實現全年目標。該公司在今年稍早曾提到正致力達成月產量平均38架737的目標。

但根據研究公司Aero Analysis Partners／AIR數據，波音9月只生產22架737飛機。

波音交機延宕已影響航空公司客戶的營運，航空公司都在搶攻疫後旅遊報復性復甦的商機，紛紛增加航班，歐洲業者瑞安航空（Ryanair）前不久就以波音交機延宕為由，縮減冬季的航班。

受到產量不振、交機延宕等利空衝擊，波音近幾周股價跌跌不休，之前年線漲幅幾乎全數吐光，表現遠不及大盤標普5百的大漲13％。

波音預計10月25日公布上季業績，目前市場對財報數字明顯偏向保守。

波音財務長魏斯特（Brian West）表示，「最近交機延宕主要是供應商材料出現瑕疵，由於這些為關鍵機身材料，短期內恐怕難以解決。」

魏斯特上個月就預警，材料瑕疵問題將衝擊交機。波音預估2023年737客機全年交機量介於400至450架，波音重申此一目標不變，不過魏斯特坦言，今年前9個月交機量為286架，全年數字可能落在目標區間下限。