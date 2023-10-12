勃肯鞋IPO 每股46美元

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德國百年老牌勃肯鞋（Birkenstock）10日將股票首次公開發行（IPO）價格訂在每股46美元，市值約達86.4億美元，身價暫時超越洞洞勒卡駱馳（Crocs），並與瑞士慢跑鞋品牌On Running並駕齊驅。

勃肯鞋先前將IPO價格區間設定在44至49美元，根據消息人士表示，最終定價略低於價格區間的中間價，反映近期股市波動劇烈，讓勃肯鞋和承銷銀行最終決定保守操作。

勃肯鞋11日將以股票代號「BIRK」在紐約證交所掛牌交易，最初將出售約1,075萬股股票，籌資約4.95億美元，再加上其他股東出售2,151萬股，共可在公開市場籌資14.8億美元。

美國IPO市場經歷寒冬後逐漸復甦，英國晶片設計巨頭安謀（ARM）、數據自動化供應商Klaviyo，與生鮮雜貨配送平台Instacart於9月相繼上市。

但IPO市場依然顛簸。Instacart上市首日收漲12％，目前股價較IPO價格下跌約10％，而安謀與Klaviyo的股價維持在IPO價格之上。

部分基金經理人表示，Instacart上市雷聲大雨點小，以及擔憂美國消費者的購買力，影響他們對勃肯鞋估值的看法。

勃肯鞋在1774年創立，私募股權公司L Catterton在2年前買下勃肯鞋的多數股權。根據勃肯鞋呈交主管機關的文件顯示，上市可提高公司估值，並在公開市場籌資，IPO籌措的資金將用來償還債務。

儘管鞋業面臨消費者支出減弱和支出由商品轉至服務壓力，勃肯鞋傲人的成長率吸引投資人注意，賣座電影《芭比》加持亦帶旺勃肯鞋銷量。

勃肯鞋2022會計年度（去年9月止）淨利達1.87億歐元（約1.98億美元）。隨著勃肯鞋投入零售電子商務事業，在2020至2022會計年度間，勃肯鞋的營收由7.28億歐元大幅成長至12.4億歐元。