前往主要內容
工商時報LOGO

摩通德銀 升陸經濟成長預測

多家外資先後公布對經濟和資本市場樂觀看法；高盛並建議策略性增持A股

  • 工商時報 黃欣
近期多家外資機構先後公布對大陸經濟和資本市場的樂觀看法。圖／freepik
近期多家外資機構先後公布對大陸經濟和資本市場的樂觀看法。圖／freepik

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

多家外資看好大陸市場
多家外資看好大陸市場

近期多家外資機構先後公布對大陸經濟和資本市場的樂觀看法。摩根大通、德意志銀行等投行上調大陸全年經濟增長預測值，高盛則是認為A股估值已然觸底，看好未來12個月MSCI有望增長約15％，建議可策略性增持。

澎湃新聞報導，高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）最新研究報告指出，大陸股票市場當前總市值約14兆美元，日均成交量約1,390億美元，按地理區域可分為大陸、香港和美國中概股三個市場。三大市場分別占總市值的76％、18％和6％和總成交量的90％、5％和4％。

高盛指出，理論上，三地的大陸上市公司宏觀基本面和市場驅動因素相似，但市場微觀結構、監管制度、投資者結構和流動性狀況大不相同。A股表現通常受經濟增長和寬鬆政策驅動明顯，港股和中概股市場則因國際投資者占比較大，對地緣政治和全球流動性因素更為敏感。

慕天輝表示，戰略上仍看好A股的配置價值，理由是其對地緣政治的敏感性較低，他還建議「策略性增持」中資股，維持A股和港股的超配評級，因其股票估值更具吸引力。

高盛預估，未來三個月，MSCI中國指數回報有望增長9％；未來12個月，MSCI中國指數有望增長約15％。

野村最新報告認為，大陸經濟數據有所好轉、政策仍具支持性，同樣看好大陸股市的投資價值。野村認為，投資者可關注受惠於周期性復甦及結構性機會的行業，包括可再生能源、電動車相關、高科技股等，對中資股維持「策略性增持」看法。

摩根大通和花旗則是先後將大陸全年GDP年增率預測上調至5％，符合官方全年目標。德意志銀行更加樂觀，將大陸第四季GDP年增率預測上調至5％，全年上調到5.1％。

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）認為，大陸經濟正顯現初期復甦跡象。消費仍有較大的改善空間，此外房地產復甦是提振消費者信心的關鍵拼圖。

富達國際亞太區股票主管MartyDropkin表示，在旅遊、餐飲和休閒娛樂等行業的帶動之下，大陸服務業從年初至8月份整體增長19％。預計官方進一步推出刺激措施，有望提振消費信心，大陸消費市場仍具潛力。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 國慶連假後 勞保局發錢！明天這筆3.9萬元入帳 月底前共13筆一次看

  2. 緯創帶量殺 矽統、創意飆漲停 金融股吃紅 15檔閃金光

  3. AI領頭羊業績來真的外資愛

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。