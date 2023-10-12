助消費 陸調降汽車頭期款比率

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經濟開始略見起色的大陸政府，再推刺激政策趁勝追擊。大陸國家金融監督管理總局近日公布「關於金融支持恢復和擴大消費的通知」，特別針對擴大汽車消費，提出要優化汽車貸款政策、加大新能源汽車支援、降低汽車貸款頭期款比例及消費門檻等要求，希望進一步提升民眾的購車意願。

擴大消費是大陸提振經濟的主要方向，在前期政策連發拉抬下，消費數據略見起色。大陸國家統計局日前公布，8月社會消費品零售總額年增4.6％，增速較7月回升1.1個百分點。另據中國汽車工業協會整理統計局數據顯示，8月汽車類零售額年增長1.1％，占全社會消費品零售總額的10.8％。

中汽協表示，近期政策推出多項促汽車消費、穩行業增長措施，預計伴隨各項政策效果不斷顯現，加之汽車行業即將進入「金九銀十」銷售旺季，各大車企也在不斷推出新產品，有助於市場需求進一步釋放。

在支持擴大汽車消費方面，上述通知表示，要優化汽車貸款政策、簡化汽車貸款流程、豐富汽車金融產品供給、加大新能源汽車支援。還要在依法合規、風險可控前提下，適當放寬汽車消費信貸申請條件，降低汽車貸款頭期款比例，延長貸款期限，合理確定信貸額度，降低汽車消費門檻。

此外，為降低消費金融成本，通知還規範金融服務收費，要求金融機構合理確定利率水準、強化金融數位化建設。規範金融服務收費方面，通知要求要依合規收費、以質定價、公開透明及減費讓利的原則，嚴格規範金融服務收費，不得違規向客戶轉嫁應由金融機構承擔的成本。

合理確定利率水平方面，通知要求完善風險定價機制，降低管理成本、獲客成本和風險成本，最大限度降低利費水平，清晰披露貸款利率和收費標準。嚴禁透過「高息高返」擴展業務，嚴禁透過向客戶轉嫁返傭（回扣）成本提高利費水準。