陸今年離岸國債 發行量創高

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大陸財政部將於第四季在香港發行規模達人民幣（下同）260億元離岸國債，外媒統計，今年大陸在海外發行人民幣計價國債規模將達550億元，預料將創下新高，此舉將有助於大陸官方提振疲軟的人民幣，從長遠角度來看，也可提高人民幣的全球知名度。

大陸財政部11日公布，擬於第四季在香港發行共計兩期、規模達260億元的離岸國債，第一期160億元國債將於10月25日開始發行。本次規模不僅遠高於前兩次累計發行的240億元，也將讓香港的離岸人民幣國債一舉衝上500億元。外媒根據官方數據的測算，這將讓離岸人民幣國債的年度發行總額上升到550億元，這也是自2009年大陸首次發行離岸人民幣國債以來的最高水準。

報導分析，近期人民幣兌美元離岸價維持在7.3元附近的歷年低點波動。增加此類離岸人民幣債券的發行，將有助於大陸官方透過提高人民幣需求和收緊離岸供應來支撐人民幣匯率。

分析指出，由於大陸財政部是離岸人民幣債券市場僅次於中國人民銀行的第二大發行人，因此此類票據的穩定供應也有助於為企業借款人建立長期定價基準。

外媒引述外匯和利率專家Stephen Chiu表示，支持離岸人民幣可能是發行規模增加的首要目標。因為相對於財政支援而言，這筆發債金額可說微乎其微。離岸政府債務池仍然太小，為了人民幣國際化的長期目的，預期大陸將有動力繼續增加離岸人民幣國債的債務池。

除了財政部以外，大陸多個省市今年也先後前往港澳發行離岸地方政府債。8月底，深圳市在香港發行50億元的離岸人民幣地方政府債券，這是深圳連續第三年赴港發行。9月13日，海南也第二度在香港發行離岸地方政府債券，規模同樣為50億元，上一次發行是在2022年10月。

另外，廣東省在8月31日於澳門發行離岸地方政府債，規模為20億元，也是繼2021年及2022年後，廣東省連續第三年在澳門發行離岸政府債。