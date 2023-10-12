一帶一路論壇 17日北京登場

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大陸舉辦的「一帶一路」國際合作高峰論壇時間敲定，將於10月17日至18日在北京登場。大陸外交部11日宣布，國家主席習近平將出席高峰論壇開幕式發表主旨演講。各界關注的焦點包括：俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）計劃出席，但論壇舉行前夕，七國集團（G7）成員義大利，則傳出尋求退出「一帶一路」。

綜合陸媒報導，大陸外交部發言人華春瑩11日宣布，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」，習近平將為赴中出席高峰論壇的嘉賓舉行歡迎宴會和雙邊活動。

大陸外交部國際經濟司司長李克新10日預告，目前已有130多個國家、30多個國際組織代表確認參會。此次論壇的活動包括開幕式，互聯互通、綠色發展、數位經濟三場高級別論壇，關於貿易暢通、智庫交流、地方合作等六場專題論壇，以及舉辦企業家大會。

據統計，中國於2013年提出「一帶一路」倡議，截至2022年，累計直接投資參與國家超過2,400億美元，雙向投資累計超過3,800億美元，中國與參與國的進出口貿易額年增6.4％，累計19.1兆美元。

值得注意的是，中方於7月向俄羅斯總統普丁發出「一帶一路」峰會邀請，俄衛網9月引述普丁回應，很高興接受今年10月到訪中國的邀請。普丁近日再表示，「一帶一路」倡議具有廣闊發展前景，中俄兩國正在推動落實歐亞經濟聯盟與「一帶一路」對接合作。

另一方面，近來盛傳義大利有意退出「一帶一路」倡議，且已向中方表達退出意願。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）於9月表示，目前尚未對此做出最終決定。