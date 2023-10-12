華為新機熱銷 零組件價格飆

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華為Mate 60 Pro供應鏈概況

在大陸資通訊設備商華為Mate 60系列手機熱銷背景下，Mate 60產品的零組件價格連帶水漲船高。陸媒11日報導，目前供貨華為Mate 60系列產品的螢幕下光學指紋（又稱屏下指紋）模組供應商，相關產品已漲價15％～20％，部分型號甚至漲價30％。

華爾街見聞報導，螢幕下光學指紋模組是智慧手機的重要環節，它使手機在無需實體按鍵的情況下也能達到快速、準確的指紋辨識。而構成螢幕下光學指紋模組的核心部件，是螢幕下光學指紋晶片。

華為Mate 60全系列產品、華為2024年的旗艦手機P70，均搭載螢幕下光學指紋模組。Mate 60系列產品的螢幕下指紋晶片主要供應商有：匯頂科技、兆易創新、韋爾科技。

受到Mate 60產品零組件漲價傳聞激勵，陸股上市的匯頂科技、兆易創新、韋爾科技11日股價分別收報漲停、漲1.11％、漲3.04％，近一個月分別累計上漲17.49％、7.37％、9.19％。

陸媒CNMO手機中國報導，對華為而言，採用螢幕下光學指紋模組是必要的技術創新。這使華為能夠在保持手機外觀簡潔的同時，提供指紋辨識功能。隨著光學指紋模組供應商上調相關產品價格，其他手機廠商後續推出的機型在成本上也會更高，但目前不清楚對華為後續的生產成本是否產生影響。

日經亞洲10日引述兩位業界高層透露，華為計畫把2024年的智慧手機出貨量增加1倍，達到6,000萬支至7,000萬支。為達成該目標，華為近幾個月來一直在囤積包括鏡頭、印刷電路板等零組件。華為還要求高通（向華為出售4G行動晶片的唯一美商）在2024年6月前交付其全年訂單，以免美國推出新一輪出口管制。

報導指出，美國半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）前員工表示，早在2018年或2019年，中芯國際（華為合作夥伴）已建立起能夠生產7奈米晶片的生產線，並配備海外生產工具。

華為手機銷量方面，大陸自媒體數碼閒聊站透露，9月大陸市場陸產手機銷量排行，華為重回第一名。反映出華為Mate 60系列手機開賣，促使消費者對華為手機的購買熱情高漲。