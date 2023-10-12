郭明錤：舜宇2025打進蘋果CCM供應鏈

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蘋果產業鏈專家郭明錤11日發文指出，港股上市蘋概股舜宇光學的iPhone鏡頭訂單將持續增長，預計在2025年取得覆晶封裝（Flip Chip）機台，意味著其將進入iPhone與iPad CCM（相機模組）供應鏈，成為公司2025年後的新成長動能。

受此消息激勵，舜宇光學11日股價收漲12.23％至港幣59.2元，但年內累計下跌38.27％，表現遜於港股大盤。

天風國際證券分析師郭明錤11日表示，受益於Android（安卓）手機庫存回補，預期大陸手機市場在2023年第四季重啟按季與按年成長。受益於iPhone與華為訂單，舜宇光學的第四季手機鏡頭與CCM出貨與第三季相比均可達雙位數成長，顯示底部已過。

郭明錤發布的最新調查顯示，舜宇光學部分鏡頭與CCM報價上漲（如5P報價上漲20％），也是底部已過的證據。

出貨量方面，舜宇光學11日港股盤後公布9月主要產品出貨量數據顯示，手機鏡頭9月出貨量年增16.9％至1.12億件，主因是2022年同期因整體智慧手機市場需求疲弱而使基數處於低位。另外，手機相機模組9月出貨量年增41.4％至5,223.8萬件，主因也是2022年同期基數低所致。

新浪財經報導，海通國際最新報告指出，舜宇光學今年以來股價跑輸大盤，主因是產品需求弱及客戶下調配置。但海通國際認為舜宇光學今年上半年已處低谷，在需求改善與比較基數較低的情況下，隨著CCM及手機鏡頭產品漲價，估計其獲利將可改善。