陸9月汽車銷量 年增9.5%

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在官方促銷政策及「金九」旺季帶動下，9月份，大陸汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，年增分別為6.6％和9.5％，均創歷史同期新高。

綜合陸媒報導，中國汽車工業協會（中汽協）11日公布最新統計指出，今年9月份，大陸汽車產銷分別完成285萬輛和285.8萬輛，月增率均為10.7％，年增率分別為6.6％和9.5％。今年1至9月，大陸汽車產銷分別為2,107.5萬輛和2,106.9萬輛，分別年增7.3％和8.2％。

其中，大陸9月份新能源汽車產銷分別為87.9萬輛和90.4萬輛，分別年增16.1％和27.7％，市場占有率達31.6％。今年1至9月，大陸新能源汽車產銷分別為631.3萬輛和627.8萬輛，年增33.7％和37.5％，市場占有率達29.8％。

另外，大陸9月份汽車出口44.4萬輛，月增9％，年增47.7％，為連續兩個月出口超過40萬輛。今年1至9月，汽車出口338.8萬輛，年增60％。大陸新能源汽車的出口增幅明顯高於傳統燃油車的出口，9月新能源汽車出口9.6萬輛，年增92.8％；1至9月新能源汽車出口82.5萬輛，年增1.1倍。

中汽協副祕書長陳士華表示，今年第三季，大陸汽車產銷整體表現優於預期。在大陸政府推出一系列促消費的政策，地方配合推出消費券、購車補貼等措施，加之秋季企業新車款集中上市，市場總體呈現「淡季不淡，旺季更旺」的態勢，車市熱度延續下，「金九銀十」效應重新顯現。

中汽協副總工程師許海東表示，今年全年大陸車市的增速肯定會超過年初3％、總量2,760萬輛的預估，或可達到2017年全年2,887萬輛的歷史最高點。其中，新能源汽車的銷量和汽車出口量分別可望突破900萬輛和450萬輛。