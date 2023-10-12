欠稅分期還款 遭禁財產仍受限

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為保全稅捐債權，確保國稅局能如期如質收到應納稅款，若因欠稅而遭到禁止財產處分登記，即便獲准得以分期繳納欠稅款項，在全額尚未完稅前，依稅捐稽徵法規定，仍屬欠稅狀態，不得塗銷財產限制登記。

舉例來說，有位陳小姐在結算申報去年度綜合所得稅時，經國稅局核定，應補繳稅額20萬元，且稅額繳款書已合法送達，不過，陳小姐卻超過繳納期限仍未繳納，也沒有提供相當的擔保。

為確保能收到應納稅捐、保全稅捐債權，國稅局針對陳小姐逾期未繳欠稅款情形，發文通知監理機關將她名下車輛，辦理禁止移轉或設定他項權利登記，並移送行政執行分署強制執行。為此，陳小姐向行政執行分署申請「分期繳納」，原以為獲准分期申請並依規還款，就能要求國稅局塗銷禁止處分，並出售名下車輛；但是國稅局表示，由於陳小姐稅捐尚未全數繳清，雖然獲得行政執行分署許可得以分期還款，但當下仍屬於欠繳應納稅捐的狀態，不得塗銷其財產限制登記。

也就是說，在陳小姐未繳清全部欠稅款項之前，或是提供相當欠繳應納稅捐數額財產作為擔保前，都無法塗銷該車輛的禁止處分登記。

南區國稅局說明，納稅義務人欠繳應納稅捐，國稅局除了會通知地政或監理機關，對欠稅人財產辦理禁止財產處分登記外，也會移送行政執行分署強制執行。

即便欠稅經行政執行分署同意分期繳納並如期繳納中，但為了防止欠稅人藉著移轉財產規避稅捐繳納，欠稅人仍須將所滯欠的稅捐全數繳清或提供相當財產擔保後，國稅局才會通知有關機關塗銷禁止財產處分的登記。

國稅局補充，納稅義務人收到國稅局寄發的稅額繳款書後，應如期繳納，避免因逾期未繳，導致增加滯納金及利息負擔，甚至財產遭受禁止處分，影響個人移轉財產的權益。