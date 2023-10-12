上調營業稅起徵點 財長：待研議

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

物價、薪資同步上漲，立委11日在財政委員會要求提高小規模營業人營業稅起徵點，自現行8萬元上調至20萬元；需開發票、適用營業稅率5％的門檻，則應自20萬元拉至50萬元。財政部長莊翠雲表示，必須全盤研議。

立法院財政委員會11日邀請行政院主計總處主計長朱澤民、審計部審計長陳瑞敏和財政部長莊翠雲就「特別預算常態化破壞財政紀律如何改善」進行專題報告並備質詢。

依財政部規定，現行營業人平均每月銷售額（銷售貨物）若不到8萬元，除免開統一發票、也未達營業稅起徵點；銷售額8萬元至20萬元，可免開發票、但適用營業稅率1％；銷售額20萬元以上，除需開發票、適用營業稅率5％。

雖然現行營業人使用統一發票銷售額標準為平均每月20萬元，但符合規定的營業人也可提出申請、經核准者得免用統一發票，由國稅局查定銷售額，按季發單課徵營業稅。

11日有立委指出，相關標準訂定的年代久遠，現在物價、薪資水準已高於過去，業者經營成本增加，過去小規模營業人平均可請11名員工，換算薪資後，現在只能請2.5名，因此小規模營業人的定義和課稅標準都應隨時代調整。

立委建議，營業稅（銷售貨物）起徵點從現在平均每月銷售額8萬元調高至20萬元；銷售額20萬元至50萬元者免開發票、適用營業稅率5％，符合特定條件者，給予優惠稅率1％；至於需開發票、適用營業稅率5％的門檻拉高至50萬元。莊翠雲對此回應，針對營業稅起徵點、小規模營業人標準等，財政部需蒐集相關資料，全盤研議後再對外報告。由於立委要求財政部在三個月內應提交書面報告，財政部也允諾會在期限內提出。