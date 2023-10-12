公股銀攻房貸 全年拚增逾3％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

公股銀前三季房貸成長及今年成長目標

公股銀積極強化房貸業務，除一般房貸外，新青安房貸也是貸放重點，今年整體房貸餘額，全年將以成長3％以上為目標。

最新出爐的前三季房貸餘額統計，第一銀行房貸餘額較去年底成長5.56％，預估今年整體將較去年成長5％～6％；華南銀行餘額5,219億元，較去年底5,059億元，成長160億元或3.2％，今年預計成長3％～5％；彰化銀行今年將視國內情控制及經濟復甦情形，以成長3％為目標，截至9月底，達成率為95.64％；合庫銀行房貸餘額約6,400多億元，成長約3.6％，今年以成長3％～4％為目標。

新青安房貸方面，各銀行亦有不錯的成績，彰銀新青安8月、9月核貸總金額各為16.34億元、33.65億元，與7月相比，每月均以倍數成長；華銀新青安房貸8月、9月平均貸放金額27億元，約較7月成長4倍；一銀統計，今年8月、9月新青安貸款合計貸放575件、金額約41億元，相較7月貸放117件、金額近7億元，件數及貸放金額均大幅成長。

公股銀主管指出，新青安房貸8月上路，由於政府基金、承辦公股銀補助利息，利率出現「市場最低價」，獨家推出的公股銀看好將可吸納更多的首購自住族群。由於有補貼利息，且符合資格的一般「自住」房貸戶，也將轉而選擇青安貸款，因此也讓相關的申辦案件大舉增加。

由於新青安房貸，政府補貼1碼（0.25個百分點），加上公股銀補貼半碼，共補貼0.375個百分點，一段式利率從下殺到1.775％，兩段式利率則下殺到前二年1.565％，第三年起1.865％。利率都比目前的公教人員房貸的地板價2.06％還要低，可減輕首購自住族的購屋房貸負擔，又可激勵剛性需求，效果相當明顯。

公股銀主管強調，第四季將持續配合政府政策，全力推展引導符合資格者辦理新青安房貸，不過也由於新青安房貸剛推出，影響短期房市交易量，後續也將持續關注後續新青安對房貸的影響，預估整體仍將以「自住需求」的剛性買盤為主，房市呈現量穩、價緩跌。