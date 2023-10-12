鞏固房貸業績 公股銀瞄準二大方向

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今年以來房屋買賣移轉棟數下滑，公股銀主管除鎖定青安房貸外，更主攻二大方向，讓房貸能持續成長，一是今年以預售屋完工轉整批房貸為目標，抵減中古屋交易量能銳減影響，二是針對轉貸客群提供優惠利費率，因此仍能維持成長動能。

公股銀主管指出，鎖定大型建商的預售屋分戶案源，一方面是對相關房屋的擔保品情形透徹，另一方面是案量穩定，因此今年主攻此一領域，讓房貸仍有一定成長率。接下來，公股銀積極研究各縣市住宅類建築物使用執照取得情形及重劃區推案情形，鎖定分戶貸款對象。

公股銀看好以公教人員、銀行薪資轉帳戶、上市櫃公司員工、專業人士及首購青年族群（具雙薪家庭）等客戶作為房貸業務推動方向。既有房貸戶推展，則是篩選不動產分區貸放限額內仍有餘值者，提供理財型房貸業務，增加客戶黏著度，以提升利差。

個別銀行方面，彰化銀行針對不同客群提供專屬優惠，不論是否為一般房貸戶或轉貸戶，經評估具有較佳的還款能力、屬銀行土建融客戶或業務黏著度高者，將給予較優惠貸款利率，最低利率2.06％起；第一銀行為擴增房貸量能，除持續布局土建融及大型建商分戶案源，也積極發展異業合作，與台灣房屋、第一建經等通路共創合作商機；合庫銀行除以首購、自住為主，將衝刺優質客群，如公教購屋，更積極行銷購屋貸款以外的周轉金及其他消費性貸款業務。

觀察今年8月房屋買賣移轉棟數為26,595棟，較7月的25,580棟，月增4.0％，也較去年8月的25,084棟，年增6％，但前八月房屋買賣移轉棟數，全台僅有19.11萬棟，較去年同期的22.01萬棟，年減13.2％，為五年來新低。

公股銀主管評估，前八月房市呈現交易量縮、價格高檔盤旋不墜的態勢，整體自住剛性及長期置產需求仍在，加上新青安房貸上路有利首購自住客購屋，支撐房市買盤，但經央行數次升息、利率走高，且持續選擇性信用管制，以及近日行政院通過囤房稅修法，在多項不利因素下，預期今年全年交易量會較去年量縮，約28萬棟～30萬棟，房價持續高檔盤整，但有修正壓力。