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郵輪險回鍋 限網路投保

兆豐保險近期再次推出郵輪綜合險，保障範圍略較之前的保障略有限縮，且限定「網路投保」。圖／本報資料照片
兆豐保險近期再次推出郵輪綜合險，保障範圍略較之前的保障略有限縮，且限定「網路投保」。圖／本報資料照片

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兆豐保險再度上架郵輪險，由於該險推出後即遇到新冠肺炎疫情爆發，保單不久即停售，使得損率不佳，因此，兆豐保險再次推出郵輪險時特別慎重，經內部評估後重新上架，且限定「網路投保」。

郵輪旅遊已在海外風行多年，但這股郵輪旅遊風直到近年才逐漸吹進亞洲及台灣，郵輪旅遊所面臨的風險和一般海外旅遊大不同，且不在一般旅遊不便險的保障範圍內，例如搭乘郵輪遇到天候惡劣不佳，導致旅程延誤、縮短或取消靠港，甚至岸上觀光因大眾運輸工具的延遲使得未能及時登船，所衍生的額外住宿、接駁費用，都是一般旅遊不便險不理賠的。

此外，郵輪在海上航行時，因故如需使用對外聯繫的衛星電話或需搭乘醫療直升機轉送，衛星電話費用及醫療直升機費用相對昂貴的，同樣不在旅遊不便險保障範圍。

因此兆豐保險在推出郵輪險前，曾和台灣國際郵輪協會、觀光局、航港局及產險公會等專家、學者進行研議設計，才推出這一張國內第一張「郵輪旅遊綜合保險」，並在2019年底被核准開賣，只不過，開賣沒有多久就遇到新冠疫情逐漸蔓延，郵輪停駛，該保單也停賣。

但兆豐保險近期再次推出郵輪綜合險，保障範圍略較之前的保障略有限縮，如只限台灣為母港的郵輪旅遊，且僅限透過網路投保，所以投保年齡只能是18歲至80歲，投保日數限制為2天～90天。

雖然新推出的郵輪險有二個方案供民眾選擇，但不管民眾投保那一個方案，有關旅程取消保險、旅程更改保險額度、郵輪緊急衛星電話費用、醫療轉送費用的投保限額都是5萬元、3萬元、2萬元及300萬元。另外，該郵輪險突發疾病險中醫療保障，也將法定傳染病列入除外責任。

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