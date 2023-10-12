兆豐慶得獎 申辦貸款抽iPhone

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兆豐銀行再次躋身國際金融舞台焦點，成功捧得2023年世界財經雜誌（World Finance）「台灣最佳商業銀行獎」，成為台灣唯一獲此殊榮的銀行，慶祝這次獲獎，推出信貸、房貸回饋，申辦就有機會把iPhone 15 Plus帶回家。

兆豐銀消金業務處在這次比賽中大放異彩，憑藉獨具前瞻性的金融數位服務「信貸e把兆」及「房貸e把兆」商品平台，再度擁抱殊榮。且這兩項金融創新在今年金融數位化領域陸續取得五項國際大獎認證，更為兆豐銀再次奪得世界財經雜誌的肯定提供強而有力的支持。

兆豐銀表示，為慶祝榮獲「台灣最佳商業銀行獎」的殊榮，推出「好轉貸」線上信貸活動，提供客戶整合貸款服務，加碼新款iPhone獎項，只要在2023年12月底前申辦，並於次月完成撥款者，就有機會獲得「iPhone 15 Plus」大獎，提供有資金需求的客戶，共享兆豐銀的獲獎喜悅。

至於為回饋房貸需求客戶，兆豐銀「房貸e把兆」申貸活動，除既有最高5,000元購物金贈獎外，慶賀再加碼「兆豐金蘋果」抽獎，只要申辦房貸並於2024年1月底前完成撥款者，就有機會獲得iPhone 15 Plus，透過「房貸e把兆」線上申辦更可以大大提高中獎率，撥款客戶最高可獲得三次機會。

面對全球對實現淨零碳排放的共識，兆豐銀指出，不僅結合大數據運用和系統化審核，減少手續和人工判讀時間，更積極投入電子調閱作業，以提高作業效率。「信貸e把兆」利用資料庫資訊和自動化審核，在時間內判斷是否承作案件，並迅速提供合適的額度和利率，使客戶能在短短24小時內獲得所需資金；「房貸e把兆」更融入線上即時風險分群、房價試算紀錄彙總功能及高效的房屋估價模型，為客戶提供便捷、高效的金融服務。

兆豐銀強調，將繼續致力於提供高效、便利、環保的金融服務，以實際行動回應客戶的需求，持續在金融創新舞台上綻放光芒。