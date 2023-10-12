國泰世華銀打詐 雙路並進

「我們立志成為詐騙集團最討厭的銀行。」國泰世華銀行拿下國銀阻詐金額冠軍，至8月底成功阻詐約7.2億元，國泰世華銀營運長吳建興接受本報專訪表示，雖阻詐對銀行營業收入沒有直接貢獻，但有助於提高客戶對銀行的信任，作為客戶資產的守門員，國泰世華銀對阻詐是責無旁貸。

國泰世華銀至今阻詐金額能登業界之冠，主要歸功兩作為。第一，7月成立「打詐小組」，加強橫向聯繫。吳建興表示，雖然打詐小組是7月成立，但之前各分行、部門本來都有在各自職責上打詐，成立小組是為加強橫向聯繫，把原來各部門在做的，橫向串起來做任務編組，讓打詐更有效率、精準度更高。

舉例來說，國泰世華內部有洗錢防制監控中心、數據部，原本分頭進行偵測及監控。數據中心主要藉由警示戶特徵值，來搜尋現有客戶是否有可能變為「潛在警示戶」，而洗防中心則是看每天的金流，結合在一起後，可以做更多角度的觀察，像是「久未往來戶」突然有大筆金流進來，以前會落在洗錢防制來監控，但現在也當作可能是幫詐騙集團洗錢來觀察。

第一線分行也共同合作，分行過去多會教第一線行員辨別人頭戶等，但存匯部門也會觀察警示戶態樣，雙方後來合作針對各分行主管開設「加強研習班」，透過角色扮演訓練第一線行員當遇到客戶開戶有異狀要婉拒，但客戶咆哮時該如何應對，或如何辨別客戶是否真的需要開戶等。藉由事前開戶、事中交易、事後交易分析，交叉比對後讓判斷更精準，更能有效攔阻可能的詐騙。

第二，數位強化推出「國泰盾2.0」。吳建興表示，「國泰盾」建構約三～四年，最早是用在分析信用卡盜刷，現在擴大到防詐上，過去數位使用在防詐較偏向單一軸線看客戶交易行為可疑之處、或久未往來戶突然有大量金額進出等，現在改以「人」為主軸做多角度分析。

吳建興說明，客戶開戶後，可能會綁手機號碼，或開通網銀、ATM操作、用信用卡刷卡等，以客戶為主體，觀察這位客戶在每一項過程中的交易時間序、交易地點，也去看交易金額與過去行為是否吻合，從「規則」去看交易之間是否有矛盾之處，再來判斷是否需進一步動作，可能會暫停ATM或網銀等使用，讓有可疑行為的客戶必須回到分行作身份驗證，才能再放行。

舉例來說，觀察車手習性，多是金流「快進快出」，多筆進、整筆領出，且10分鐘內錢都會被轉走，若某客戶連續好幾次都是快進快出，就會被列入觀察，又或某客戶綁定手機的地點，不在過去常交易的地點，顯示帳戶可能被他人使用，再藉由其他數據觀察後，認為可疑的帳戶就會先將數位交易通路先關掉，客戶轉帳就需回分行進行驗身。據國泰世華內部統計，數位交易被關掉的可疑帳戶，有高達9成以上沒有再回到分行作身分驗證，顯示此機制有起到相當的防禦作用。