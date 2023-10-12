導入AI 偵測潛在警示帳戶

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詐騙猖獗，國銀要與詐騙集團諜對諜，須積極增加資源在防詐建設上，除大數據外，國泰世華銀很早就導入AI偵測「潛在警示帳戶」。國泰世華銀營運長吳建興說，詐騙集團數位科技走得很前面，銀行也要與時俱進，「人工智慧」透過自我學習用在防詐上將成未來趨勢，國泰世華銀內部也將視為具戰略意義的議題。

吳建興表示，大數據在防詐上過去一直有在使用，也有用到AI的元素，目的是讓「模型」收斂得比較快，讓系統能在有限的資料中做歸納，主要是拿過去1～2年警示戶的交易、使用者等資料，做交易內容、特徵分析，綜合出可能的特徵值，來偵測可能的潛在警示帳戶。

在偵測潛在警示帳戶上，國泰世華銀會依照不同情境列出「風險分數」，假設有訂出十項特徵，某帳戶符合其中五項為「已經可疑」，符合七項為「中度可疑」，符合八～九項為「高度可疑」，先針對「高度可疑」做數位交易上的管制，中、低會再觀察，來判別客戶是否有可能變成警示戶。

系統設立的特徵很多元，例如：客戶使用ATM交易後，短時間內又在一定距離外的地方做交易，因為客戶不可能在這麼短時間位移到這麼遠的地方再交易，就會被列為可疑；又或是六個月沒有交易、餘額低的久未往來戶，最近突然有交易失敗次數，或有小額交易測試。

吳建興指出，現在偵測系統有建立很多「規則」，也會把已經發生、沒有攔截到的，或是有攔截到但特徵值與規則沒有完全符合的，做「回歸校正」隨時調整參數，確保判斷能更精準。