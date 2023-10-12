阻詐金額7.2億 年增1.8倍

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據國泰世華銀內部統計，今年前八月成功攔阻詐騙件數逾千件，攔阻金額達7.2億元，較去年同期年增逾500件、4.63億元，年成長180％。國泰世華銀營運長吳建興提到，希望未來能與刑事警察局有更深的合作，將攔阻詐騙的效用發揮到最大。

吳建興進一步表示，前陣子國泰世華銀的分行曾抓到一名車手，該名車手已被家人報為失蹤人口，但現在失蹤人口必須要自己上網查詢，所以也與刑事警察局討論，希望未來能進行雙邊合作，串聯失蹤人口名單。當被報為失蹤人口的客戶，使用到信用卡、ATM或臨櫃交易時，國泰世華銀便能立刻通報警方，讓警方知道被通報為失蹤者的動向。

吳建興指出，今年國泰世華攔阻的逾千件詐騙案，8成都是有請警方到場協助，有些被騙的客戶是不聽行員的勸阻，因此多會找另外一名行員趕緊報警，警察有公權力與調查權，銀行行員只能協助、提醒，但不能禁止客戶領錢或轉錢。

吳建興說，國泰世華銀與警方合作密切，之前也曾請調查局、地檢署等檢察官，開課向行員授課，分析在辦案上的犯罪行為，提供相關犯罪手法讓行員能了解。舉例來說：近期詐騙集團都會教導受害者，當轉大筆資金被行員詢問時就說「家中要裝潢」，行員在了解相關話術後，當遇到客戶轉大筆錢，且聲稱「要做裝潢」時，就會多詢問客戶「要裝潢哪些地方、做什麼風格、是哪一家裝潢公司」等，若客戶回答不出來，就值得懷疑。