i15買氣熱 電信三雄吃補丸

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iPhone 15新機帶動買氣，推升電信三雄5G用戶申裝量及ARPU上揚。累計前三季獲利，中華電以每股稅後純益（EPS）3.69元穩坐每股獲利王寶座，台灣大為3.08元，遠傳2.56元。

中華電9月自結合併營收185.0億元，年減2.6％，歸屬於母公司業主淨利28.6億元，年減10.2％，EPS為0.37元，較2022年同期減少0.04元。行動銷貨收入因iPhone 15開賣帶動買氣上揚，惟受子公司銷貨收入年減抵銷，整體銷貨收入持平。ICT營收則因2022年同期有大型專案入帳墊高基期而較2022年同期減少。其他收入亦受2022年同期認列政府補助收入墊高基期而下降。固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續成長，寬頻接取營收年增4.3％，數據網路營收年增1.5％，其中Wi-Fi營收年增率近50％，表現強勁。

中華電前九月合併營收1,613.3億元、歸屬母公司業主淨利286.5億元、每股盈餘達3.69元，皆超越財測目標。

台灣大受惠iPhone 15開賣挹注當月全系列銷量年增逾2成，且選搭月租1,399元以上高資費者超過7成，帶動台灣大9月行動服務營收連三個月站穩43億元，回到2019年年初水準，年增6.4％。獲利方面，在電信與電子商務同步挹注下，9月合併營業利益較2022年同期成長9％。

台灣大9月自結合併營收143.5億元，稅後純益8.8億元，EPS 0.31元。財務長兼發言人張家麒表示，在iPhone新機與四大獨門方案助攻下，5G滲透穩步提升，整體電信服務營收穩定上揚，年增亦有6％。前三季自結合併營收1,297.5億元，年增7％，稅後純益86.9億元，EPS為3.08元。

遠傳也因iPhone新機銷售暢旺，客戶升級5G及漫遊業務增長等相關收入挹注，推升ARPU及行動服務營收持續成長，雙雙締造自2021年3月以來，連續31個月正成長佳績，9月行動服務營收更寫下2018年12月以來新高。

遠傳9月合併營收85.79億元，年增1.7％，稅後純益9.42億元，年增19.7％，EPS 0.29元。前三季合併營收672.24億元、稅後純益83.48億元，年成長率分別為3.8％、18.2％，EPS為2.56元。第三季營收、EBITDA與EPS皆超越財測目標，營運績效亮眼。