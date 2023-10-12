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貿協 五度率隊參與捷克工業展

●參展企業遠丞鋁業向捷克代表處經濟組組長劉若斐（左三）、貿協華沙台貿中心主任吳春見（左四）與捷克貴賓介紹產品。圖／貿協提供
●參展企業遠丞鋁業向捷克代表處經濟組組長劉若斐（左三）、貿協華沙台貿中心主任吳春見（左四）與捷克貴賓介紹產品。圖／貿協提供

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外貿協會受外交部委辦，第五度組團赴捷克布魯諾國際工業展（MSV International Engineering Fair）設置臺灣館，領軍18家企業拓展捷克及中東歐市場；臺灣館優質展品與企業攤位首次採用燈箱展示海報，取代傳統隔間板，成為展場矚目焦點。

捷克工業展2023年邁入第64屆，是中東歐最具規模的綜合工業展，貿協此次率18家企業組台灣館，展覽首日由駐捷克代表處經濟組長劉若斐、貿協華沙台灣貿易中心主任吳春見、布魯諾商會理事長Ladislav Chodak、臺捷商會會長Pavel Divis、團長威宏實業總經理許振邦等共同剪綵。

貿協華沙台貿中心吳春見表示，我國為捷克第三大工具進口來源國，近年捷克進口需求持續增加，我國企業可藉由參加此展，快速進入市場及建立人脈。

劉若斐致詞表示，近年臺捷在經貿、科技及產業合作日趨密切，捷克擁有良好工程及研發能力，與我國在ICT、智慧製造、AI應用等產業的商業化能力及開拓國際市場能力互補，可為雙方擴大合作的基礎與模式。

臺灣館18家參展企業分別展示金屬加工機械及零組件、塑膠射出、手工具等產品，吸引買主目光；第二次參展的銓寶工業亦看好捷克市場潛力，持續深耕中東歐市場。

其他參展企業包括河見電機、榮田精機、廣積科技、中國砂輪等四家台灣精品獲獎企業，其中首次參展的榮田精機，展示VL-100CA航太智能立式車床，以智造取代製造，收集數據做為生產效率、參數改善的依據，實現產能效率最大化；另中國砂輪則攜手子公司鴻記工業，展示磨品、切削刀具、光學及晶圓再生，提供客戶多樣化選擇。

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