友達上月營收 一年半新高

友達（2409）9月合併營收245.7億元，月增1.2％、年增50.9％，創18個月來的高點。第三季合併營業額701.1億元，季增10.7％、年增41％。然第四季面板價格恐鬆動，友達將在31日舉行法說會，為後續展望定調。
由於面板價量俱揚，面板廠第三季營收均繳出成長成績，友達、群創第三季營收分別季增3.3％、4.7％，單季拚損益兩平。
不過進入第四季，電視面板備貨旺季進入尾聲，採購需求顯著回落對面板供需產生衝擊，10月面板價格全面持平。由於面板價格出現反轉，第四季面板供應鏈營運表現也可能反轉向下，全年要力拚轉虧為盈難度很高，11日面板供應鏈股價走勢全盤皆綠，反映市場悲觀的氣氛。
友達9月面板總出貨面積達207.1萬平方米，較8月增加4.3％，第三季面板總出貨面積達589.3萬平方米，較第二季增加3.3％，與2022年同期相比增加52.0％。
群創第三季自結合併營收577億元，年增20.1％、季增4.7％。大尺寸面板出貨量共計2,795萬片，較上季減少17.1％，中小尺寸面板出貨量共計7,078萬片，較上季減少5.6％。
彩晶2023年營運表現處於低檔，第三季合併營收32.64億元，季減4.45％、年減14.67％，單季恐將持續虧損。
凌巨第三季合併營收21.61億元，季減8％、年減15.95％。