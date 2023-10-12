終端需求疲 台達電9月營收雙減

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台達（2308）因2022年同期及8月基期過高，9月營收意外出現雙減，單月營收僅達353.86億元，惟第三季營收仍保有千億水準，得以1,077.96億元創下單季歷史新高。

終端需求疲弱效應發酵，台達電9月合併營收353.86億元，罕見出現雙減，月減及年減幅分別達到2.9％及4％。

所幸旺季效應仍在，7月及8月營收都處於歷史高檔，分別以359.7及364.4億元拿下歷史第三高及歷史次高成績，連帶推升第三季營收以1,077.96億元、季增7.2％，寫下單季新高，另前三季營收3,012.06億元，則以年增8％，拿下歷年同期新高，這也是台達有史以來累計前三季營收首度站上3,000億元大關。

台達表示，9月營收出現雙減，主因8月及2022年同期基期較高，其中2023年8月為歷史次高，2022年同期則為歷史新高，就營收表現來看仍算是平穩，相較於上月，樓宇自動化和電動車營收稍減，惟與2022年相比，電動車仍有顯著的成長，電動車仍是2023年營收成長的重要火種。

市場雜音不斷，台達持續擴增營運規模方向不變，為去化AI伺服器電源及電動車零組件續湧的訂單，台達電2023年建廠火力全開，日前為充實現有業務營運及強化未來拓展之營運資金，透過子公司Delta International Holding Limited B.V.於集中交易市場處分部分泰國上市公司Delta Electronics（Thailand）Public Company Limited（簡稱泰達或DET）持股，從而套現泰銖84.5億元（相當於2.3億美元）。

台達指出，除兩岸外，印度、東歐、美洲、泰國也都有新廠規畫，其中台灣部分，除中壢六廠預訂在2024年下半年完工外，中壢一廠也規劃重建，另中國也有多個建廠計畫，含新建中的重慶廠區，及在原廠址擴建的東莞、吳江、蕪湖、郴州等廠區。