遠東巨城 培育藝術文化種子

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桃竹苗地區百貨商場龍頭，一年營業額上看150億元的遠東巨城購物中心，多年來透過街頭藝術節賽事，成就這座巨城成為全台街頭藝術表演者新舞台；今年第六屆Big City街頭藝術節從海選到決賽，音樂組和雜耍組雙雙產出冠、亞軍得主，遠東巨城董事長李靜芳指出，街頭藝術節邁入第六年，總計超過1,100組參賽，將持續提供舞台，讓發芽的藝術文化種子持續茁壯。

去年遠東巨城的街頭藝術節，以實踐聯合國永續發展目標SDGs中的健康與福祉、就業與經濟成長，勇奪亞洲企業社會責任獎（AREA）社會公益發展獎。李靜芳指出，巨城在桃竹苗地區不但是百貨購物中心龍頭，也是民眾的生活消費重鎮，本著取之社會、回之社會的信念，不遺餘力推廣藝術、文化、音樂、舞蹈等多元展演，提供場地讓莘莘學子有練習空間，舉辦競賽活動讓他們有出頭天的機會。

今年的街頭藝術節和往年不同的一大特點是融入「大手牽小手，傳承與永續」精神，系列活動自6月開跑，每到周末假日即可在巨城各個角落看見許多台灣之光、藝術表演大師，帶著學生自彈自唱、音樂演奏、馬戲、民俗技藝等，甚或開班課程邀請民眾加入體驗，師生同台與觀眾同樂，不但滿足歷屆參賽者的期許，更透過傳承，讓藝術作品永續並發揮更大影響力。

街頭藝術節自6月起經過三個月百場街藝表演海選、複賽、展演等激烈的角逐後，音樂組的冠軍是來自花東太魯閣族及阿美族的兩位青年「壹玖巴樂隊」，亞軍則是有成員來自日本、平均年齡近60歲的「巴得力樂團」；雜耍組冠軍為「神火俠侶」、亞軍為鄭湧蒼花式扯鈴奪得。

李靜芳表示，不僅被每一位參賽者的努力和勇氣感動，所謂高手在民間，不管是動態或靜態，他們用自己的努力，爭取在舞台上發光發亮，巨城除了提供舞台，更善用擁有的75萬臉書大軍和各界武林高手連結，走過疫情三年，巨城沒有停下腳步，每年如期舉辦藝術節，讓已發芽的藝術文化種子持續茁壯，為苦無表演機會的表演者注入最大暖流，實踐DEI多元、公平、共融的善循環。