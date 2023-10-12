巨城街頭藝術節 成進軍國際跳板

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巨城街頭藝術節連辦六年已成全台唯一民間企業主辦街藝賽事，每年每檔為期三個月的藝術節，不僅吸引線上線下投票與看表演人次逾7萬人次，且因評審團陣容專業度與含金量有目共睹 ，也成了表演者年年報名爆棚關鍵，且因參賽表演而成為進軍國際、揚名海外的跳板。

像是榮獲2017年德國世界口琴節三重奏組、二重奏組、半音階口琴指定曲組冠軍的「DoNuts口琴樂團」，東京國際扯鈴大賽直立鈴冠軍的吳顥中、TMA國際魔術大賽總冠軍的潘兆其等不少台灣之光，過去也曾報名參加巨城街頭藝術節，與各路好手同台較勁。

此外，以雜耍禮帽與手碟現場伴奏的雙人組合「九涉製作9′s Production」，曾走訪蘇黎世藝術大學、香港文化中心、日本高丹寺交流，並受邀擔任2022年法國EJC歐洲雜耍大會Open Stage及法國亞維儂藝術節表演嘉賓，今年首次參加即榮獲雜耍組特別獎。

而曾於2020年第三屆Big City街頭藝術節雜耍組奪得第三名的蔡宏毅，憑著高超的技巧與不斷鑽研創新招式的火舞表演，持續在國際間征戰，並在今（2023）年初成為全球首位以「真劍」演出與火共舞的火舞者，拿下第42屆「法國明日馬戲節世界雜技競賽－銅牌」，並同時獲得最具藝術價值肯定的「太陽馬戲團特別獎」，印證台灣也有高水準馬戲表演人才。