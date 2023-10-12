買氣熱 車廠9月業績飆風

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上市車廠9月營收

車市買氣夯，車廠9月營收表現亮眼，其中裕日車業績增幅最有感，隨新款國產車X-Trail輕油電開始交車，9月營收28.41億元，不僅是今年最高，亦為近20個月新高，年增53.01％、月增88.02％。

今年9月儘管仍有半個月在傳統鬼月中，不過新車買氣不減，支撐各車廠營收續居高水位，且前九月營收全數為正成長。其中三陽、汎德永業9月及前九月營收皆創同期新高；裕隆為子公司裕日車代工生產X-Trail輕油電，新車開始交車帶動9月營收擴增至72.05億元，亦攀上今年單月高峰。

隨裕日車X-Trail輕油電接單優於預期，加上後續產能持續拉高下，年底前估可交車逾5,000輛，法人因此也看多裕日車第四季業績，估單月營收可望回到30億元以上。

汎德永業9月營收、前三季營收皆為歷年同期新高。汎德永業指出，國內車市買氣續強，旗下經銷的BMW、Mini、保時捷持續有新車到港，尤其純電車熱賣，BMW全新電動車i5也將於年底前上市，進一步強化銷售動能。目前已啟動BMW電動車新年式預收單，預期明年也能延續火熱銷售氣勢，持續推升業績表現。

三陽9月營收續創同期高，累計前九月營收494.09億元，年增29.66％，三陽分析，主因汽、機車內銷量均增加約6,000輛。

中華車在MG品牌車熱銷、產能持續擴大推升下，9月營收維持34.09億元，創近七年同期新高，年增32.31％。目前MG兩款車單月交車量可達1,500輛，仍無法滿足市場需求，中華車持續優化產能亦積極招募產線員工，設法擴充產能。

車業龍頭和泰車9月營收意外跌破200億元，年減1.13％，和泰車說明，主因大陸轉投資和通今年車量配額較去年同期明顯較少，影響合併營收表現；其他無論是新車銷售營收，轉投資和潤、和運、和泰產險的營收貢獻都較去年同期成長。和泰車累計前九月營收2,052.58億元、年增16.31％，續創同期新高。