好食好事挺食農 攻地方創生

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為推動地方食農產業創新，激勵年輕創業者參與地方經濟發展，好食好事基金會連續第二年舉辦「食農創生計畫」，輔導六家彰化在地青農團隊，包括科技管理洋香瓜、融合彰化湖北風味鹹鴨蛋醬、得獎無數的龍眼蜂蜜、友善國產黃豆、農場直送鮮羊奶，以及外銷日本的黑蜆等，並以商業輔導登上「嘖嘖」群眾募資平台，助攻地方創生。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，將持續藉由提供專業輔導，協助年輕創業者將當地風土農產、美食、服務加值，提升他們的競爭力和知名度，今年六家創業團隊在好食好事的協助下，即日起至11月25日將在「嘖嘖」進行為期近兩個月「群眾募資」活動。

「食農創生計畫」是由頂新和德基金捐助成立的好食好事基金會發起的深耕計畫，秉持捐助人代表魏應充的初衷，協助年輕食農創業者在故鄉發展事業。計畫專注於彰化，主要看中彰化為台灣農產糧倉之一，擁有豐富的農產和食材資源；2023年好食好事特別遴選六家充滿創意、潛力的食農創業團隊，提供現地輔導、課程和地方社群聚會，協助他們發展當地事業，期以振興地方發展。

此次參與團隊包括「晨照溫室」引進日本阿露斯洋香瓜為主打產品，以科技管理追求口感和甜度極致完美，而「雷打石」則巧妙將湖北風味與芳苑頂級鹹蛋融合成獨特美味的鹹鴨蛋醬料，至於「黃金蜂園」更是得獎無數的養蜂職人，以機電專長培養出高質量的純正蜂蜜。

另外，「田野勤學」在專注栽種高品質國產黃豆之餘，製作健康黃豆產品，正符合現代人追求養生需求，「通利水產行」則以黑蜆為主力產品，品質更深受日本市場青睞長期外銷；「乙木羊」是34年的乳羊牧場，近年二代回鄉接手，致力發展多元羊奶產品與低碳永續循環農業，期大眾以實際行動支持年輕創業者，並品嘗來自彰化的風土美味。