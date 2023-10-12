精機中心 致力工具機熱誤差技術研發

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精機中心將展示其最新研發的「工具機自適應熱誤差補償技術」將於12日至14日在台灣創新技術博覽會（TIE）解密科技寶藏主題館中展出。該技術為展會攤位之一大科技創新的亮點，並已應用於國內十餘家廠商的工具機設備上，並擴散應用至國際航太、汽車、半導體等製造廠。

精機中心長年致力於工具機熱誤差相關技術的研發，首創性地應用AI人工智慧和大數據資料，成功建立了溫升熱補償模型，並針對主軸端和進給軸端的熱變位問題開發了高精度的熱誤差補償技術。

這項技術的一大特點是其能夠適應不同主軸轉速下的熱變位誤差。通常情況下，加工轉速的變化容易導致熱誤差，進而影響成品的精度。精機中心的主軸變速誤差補償技術可以在主軸轉速變化時，將熱誤差控制在15μm以內，提高加工精度超過70％。此外，該技術還針對工具機的X和Y進給軸進行熱變位誤差補償，通過多位置模型和人工智慧技術，能夠將誤差值減少到小於10μm，提高加工精度超過80％。

自2021年以來，精機中心已經在國內十餘家廠商的工具機設備中成功導入了主軸變速熱誤差補償和進給軸熱誤差補償技術。這不僅減少了精加工過程中的誤差，還提高了產品精度，並增強了製造業的競爭力。多家國內廠商，包括福裕、和大、首鑽、發得、健溢等公司皆受益於該技術的應用。

精機中心的技術精度符合高階產業的需求，如航太、汽車和半導體製造。這使得台灣工具機產業能夠更好地融入國際供應鏈，滿足飛機零件、半導體腔體加工、電動車元件加工等高精度要求，可望為台灣製造業帶來了新的希望和機遇，成為未來製造業的關鍵技術，將有助於提升台灣在全球製造業領域的地位。在TIE上的展出，將是業界和科技愛好者不容錯過的亮點。