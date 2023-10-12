齒輪聯誼會 為兩岸貿易壁壘尋解方

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由齒輪業者發起的齒輪產業聯誼會，10月6日於台中与玥樓頂粵菜餐廳舉辦月例會，該例會舉行採會員輪流制，月會由隆答公司（Gleason Taiwan）籌辦，適逢Gleason日本分公司代表取締役社長池垣多一郎及美國Gleason公司傘齒輪專家Richard Jaworski，來台考查交流，有朋自遠方來不亦樂乎，全場氣氛歡樂融洽。

機械公會齒輪專業委員會會長暨久大齒輪董事長徐玉筠致詞表示，目前大陸針對台灣禁止2,509項大陸產品輸台，啟動貿易壁壘調查，據經濟部相關部門研判，大陸極有可能採取限縮措施，其中鋼鐵、紡織及工具機業將受衝擊，希望會員們能夠及早因應分散市場，如有任何問題，亦可提出討論共同尋求解方。

隆答公司（Gleason Taiwan）總經理梁書禮表示，台灣齒輪產業向來單打獨鬥，但面對當前市場競爭日趨激烈，國際情事變化快速，業界必須尋求更具競爭力的商業模式，其中產業聯盟的成立可以有效整合資源，相互支援，團結對外，是當前當務之急。

梁書禮概述聯盟具有10大功能如：市場調研、制定聯盟目標、尋找合作夥伴、確定組織架構、確定合作領域、資源整合、推動合作專案、市場推廣和國際合作、政策倡導及持續改進和評估。

梁書禮進一步表示，通過成立齒輪產業聯盟，產業界可以促進合作、整合資源、提升國際競爭力，並推動台灣齒輪產業的發展。而要確保聯盟的成功運作，需要充分溝通、建立共識、確定合作重點，並確保聯盟的運作具有效率和效能。