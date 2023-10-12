台中精機 獲數位轉型鼎革獎雙大獎

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2023年第三屆數位轉型鼎革獎得獎廠商揭曉，工具機大廠─台中精機榮獲「綜合數位轉型獎製造業精銳獎楷模獎」與「智慧製造轉型獎中小型企業組首獎暨ESG特別獎」等兩項大獎肯定，印證台中精機在數位轉型領域的卓越成就，以及對創新和技術發展的堅實承諾，得獎消息傳來，全體精機人均覺與有榮焉。

「鼎革獎」是《哈佛商業評論》全球繁體中文版與全球企業級解決方案的市場領導者SAP，從2021年攜手推出國內最具規模的數位轉型評選盛會，今年進入第三屆，由35位產官學研各領域數位轉型專家組成評審團，進行書面初審，報名總件數有240件，較去年成長了26％，評選出112件後再進行第二階段的現場複審，最終選出得獎者，今年獲獎率為23％，競爭相當激烈，最後於10月3日在台北進行贈獎典禮，為長達半年以上的評選流程畫下完美的句點。

綜合數位轉型獎是由「哈佛商業評論」全球繁體中文版發行人王力行頒發獎座給台中精機協理黃怡穎，該獎項獲得是以台中精機智慧工廠為主軸，透過軟硬體的結合，將工廠在組裝和加工等兩種不同型態的數位轉型發揮出亮眼的成果，包含將ERP、工廠營運管制系統和先進規劃排程系統串聯，整合物料、工位數、工序標準作業等有限資源，也透過物聯網架構與機器手臂自動加工上百種少量多樣的零件，並能在黑手製造業建置自動倉儲和運用無人搬運車作業，更善用數位管理提升工廠的反應速度。

智慧製造轉型獎由SAP全球副總裁、台灣總經理陳志帷頒發獎座給台中精機經理鄭生懋，該獎項是以台中精機打造4.0智慧加工自動化解決方案為核心，實際解決客戶的加工痛點，除了因應工件尺寸大小各異的需求，設計全自動式機械手臂加工和半自動引導式加工，進行少量多樣的加工，也提供了智慧製造的解決方案，例如IoT機聯網和智慧化AI模組等，台中精機能為客戶量身打造從自動到智動的加工轉型。

其次，在減少水、電消耗及空氣污染，並能監控碳排放數據，產線強調人員和機器的親和性，消除傳統加工生產高度依賴人力，打破各流程的訊息孤島，即時掌握工作進度，提升產線工作品質等亮點，也獲得評審高度肯定而榮獲ESG特別獎。

台中精機強調，該公司能榮獲第三屆鼎革獎是對全體同仁努力不懈和對創新承諾的一大肯定，如同精機的品牌定位「ONWARD RISE」，未來將持續努力，不斷改進和發展，以提供更優質的產品和服務為首要目標，並在數位轉型領域發揮領導作用，期待為台灣精密機械產業的轉型升級盡一份心力。