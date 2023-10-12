億川球墨鑄鐵油壓夾頭 堅韌耐用

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夾頭是攸關CNC車床性能的「重中之重」，不僅要質輕堅韌，夾持時更要能穩定牢固！全球第三大油壓夾頭與油壓缸製造廠─億川公司為提供國內外工具機用戶最高品質的油壓夾頭產品，不僅標準品全面使用自日本大廠進口的合金鋼材外，針對21吋以上的大型油壓夾頭更採用FCD600球墨鑄鐵精製而成，讓其具備高硬度、高抗拉力、高延展性、耐沖擊與不易變形等堅韌特性，在業界獨樹一格，且每年都為產品投保全球責任險，讓客戶使用時更有保障，成為馳名國際的油壓夾頭領導品牌。

億川公司副董事長薛如純強調，球墨鑄鐵是將石墨薄片以特殊的處理方法變化成微小的球體，讓其具有更良好的展延性和抗沖擊性，能有效阻止斷裂，相較灰口鑄鐵的抗拉強度只有31K，球墨鑄鐵的抗拉強度可達到60K；另外，灰口鑄鐵的韌性幾乎為零，容易出現斷裂及斷痕，但球墨鑄鐵的屈服強度則可達到40K，因此石墨鑄鐵被業界稱為「裂縫的終結者」。為讓客戶享有最好的產品品質，億川針對大型車床使用的21吋以上的大型油壓夾頭均採用高品級的FCD600球墨鑄鐵製造，要確保客戶生產的大型工具機能發揮最高的加工性能與精度。

由億川公司研發生產的大型中實油壓夾頭產品系列，適用於超大型工件的內徑或外徑夾持，在夾頭正面滑道處加裝有防護裝置，適合於立車上使用，並具有單動調整底爪行程功能，可夾持大型不規則工件。

薛如純強調，億川在生產精密的夾頭製程中始終秉持三大原則，包括「品質穩定化、產品效率化與規格標準化」，並充分掌握市場時勢脈動，用新穎的觀念、先進的技術，要為公司業務推展再創新高峰。