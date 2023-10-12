崴立 智能化加工軟體iSmartune上市

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因應智慧製造與綠色機械時代全面到臨，工具機大廠─崴立機電近期已成功開發iSmartune智能化加工軟體上市，具備機台遠端監控、電力管理與智慧刀具管理等能力，且各項功能均採用圖像化，要讓用戶實地去感受其帶來的強大效能、友善與易於操作。

另外，該加工軟體還可針對工件設定輔助、切削進給適應控制、模具加工參數最佳化、附加頭精度補償、直度補償與溫升精度補償等，以提高整體加工效率與精度。在保養維護方面，iSmartune採用PLC及I/O即時監控，可快速協助排除故障及預告維護保養。

崴立為應對淨零碳排、ESG等全球關注的環保議題，已針對全機種採用FEA分析，實現了輕量化目標。至於配重、刀庫及旋轉工作台的運作，盡可能採用電能控制，以減少比較耗能的油氣壓的使用。此外，新機型的電氣箱改採新式散熱設計，以減少箱內的發熱量，可降低電氣箱冷卻機的使用，降低耗能，協助用戶落實節能減碳工作。

崴立經營團隊在董事長關永昌帶領下，向以注重研發創新、技術能力自主聞名業界，由該公司研發的大型龍門加工機，因產品可靠，主體結構堅強，加工精度優良，成為市場客戶的首選品牌。另外，該公司還研發出各種不同加工型態的高階五軸加工機種，適合航太螺旋葉片、機體結構件等零件加工，無論材質是鋁、鎳或鈦難削硬材，均可提供最適當的產品與加工方案，其產品已成功外銷到美國波音飛機供應鏈體系，深獲國外大客戶的肯定。