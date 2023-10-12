營運給力 航太股高飛

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航太族群9月營收

因航太產業復甦，航太零組件交運增加，包括漢翔（2634）、亞航（2630）、寶一（8222）、駐龍（4572），及長亨（4546）等航太股，9月及前九月合併營收均成長。其中漢翔前九月合併營收逾294.59億元、年增38.41％，創同期新高。

漢翔總經理馬萬鈞表示，國防業務包括新式高教機案量產交機、F-16A/B性能提升案、IDF商維案等。其中新式高教機將在2026年完成66架交機數量，今年進入交機高峰期的首年，勇鷹號高教機預計今年交機17架，截至11日已交機10架。

至於將F-16A/B升級為F-16V的鳳展案，漢翔預劃今年底完成139架性能提升。馬萬鈞說，截至11日為止，還未交機只剩11架，等完成全數交期後，漢翔在台建立在地化維修能量，掌握後續長期的保養維修商機。

亞航9月合併營收4.7億元、年增28.42％，前九月合併營收35.75億元、年增18.33％。亞航表示，飛機維修業務穩定，除阿拉斯加NAC N30 3KH維修（9月已離廠），還包括飛機租賃公司ACG的VN-A590飛機已進廠維修，越捷VN-A634也進入亞航維修棚廠執行C級檢修，都可增加營收。

駐龍自結9月合併營收7,878萬元、年增25.87％，前九月合併營收6.27億元、年增34.42％。駐龍指出，受惠於疫後各國旅運復甦強勁，及各國政府、航空公司面臨淨零排放壓力，帶動新一代具有較佳燃油效率的飛機，如B737Max和A320系列的汰換需求，進而帶動航太產業新機訂單增長。

寶一自結9月合併營收6,291萬元、年增55.58％，前九月合併營收5.12億元、年增49.01％。寶一表示，公司客戶包括日本川崎重工及歐洲SAE等客戶，去年因缺工及疫情影響生產量較預期少，拉低基期，訂單遞延今年出貨，推升今年業績與營收增幅。

長亨受惠產業復甦，航太零組件交運提升等利多因素，自結9月合併營收1.06億元、年增76.11％，前九月合併營收9.12億元、年增51.9％。