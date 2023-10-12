強打PRiMX 三星SDI力挺永續能源

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基於全球對「2050淨零碳排」共識與2026年歐盟碳關稅上路，三星SDI以「創新技術促進世界更加綠色永續」為願景，於10月18日至20日在「2023台灣國際智慧能源週」，以「PRiMX & BoT for Renewable Energy」為主題，展出專有品牌PRiMX下的旗艦儲能電池解決方案和差異化的電池技術。

首先公開對外發表第五代的角形電芯145Ah，電芯能量密度提升15％以上（容量提升29.5％），循環壽命依據案場不同的需求最高可以提供20年的效能保固，以及針對ESS場域大型化推出優化的第五代電廠級模組（E5系列）。

此外，亦首次展出即將在年底在台灣推出的電池櫃產品（SBB），單一20呎標準櫃保有電池容量3.84MWh，具有頂級安全性能、高能量密度和TCO競爭力優勢，高度整合助攻台灣相關業者和終端案場實現更靈活的應用。

三星SDI以信賴性和最高品質為基礎，提供最高級別的安全設計，從電芯級的定向安全閥、堅固的鋁罐結構、確保長壽命而不變形的內部芯卷結構設計，到模組部分搭配持續優化的防熱擴散設計─嵌入式自動滅火噴灑系統，電池櫃產品搭載提升熱管理效率的水冷系統，並且安裝機櫃級的防火及防爆安全裝置，滿足UL9540A測試條件的NFPA 855要求，取得CE與CNS等完整的安規認證。

攜手夥伴響應台電的儲能規劃，從現有的光儲政策到未來再生能源電站的配套、能源調度、壅塞管理等電網級需求，以及用電大戶、ESG、電動汽車充電站配套等商用需求，三星SDI在全球累積超過30GWh安裝實績的豐富案場經驗，長期深耕台灣市場。三星SDI堅信以PRiMX品牌的核心價值、以最高安全性品質為導向，與台灣夥伴們共同支持永續能源發展。