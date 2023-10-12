Google Pixel 8 早鳥預購有禮

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正式對外發表2023新機的Google，包括Pixel 8、Pixel 8 Pro兩款機型，在螢幕、相機等硬體規格升級，今年最大亮點還是因應多項拍攝AI功能模組而生的新Tensor G3處理器、獨有的溫度感測器，也提供高達七年的系統更新，預計於10月12日登台；官方公開新機售價，Pixel 8為24,900元起，Pixel 8 Pro則是33,900元起，即日起至10月15日前至全台傑昇通信門市預訂，再加碼總價值最高9,280元早鳥獨家預購禮、安達竊盜險保障最高達31,400元，總價值破4萬元。

全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，Google對Pixel產品的定位及重視，已不僅是成為安卓陣營的指標，而是基於自身軟硬體實力的基礎上，把研發核心放在最擅長的演算法和人工智慧，打造與蘋果、三星差異化的產品屬性。

為了讓用戶體驗更好，這次全新的Tensor G3處理器，能夠讓大量AI模組穩定且多工運作之外，看準使用者的換機周期拉長，相較過往只有四年保證，首度承諾為Pixel 8系列提供七年系統、功能推送及安全性軟體更新，顯見對系統穩定度的信心。

因此，傑昇通信特地在預購活動首次加碼破4萬元的獨家預購禮，吸引更多喜愛影音娛樂的族群，讓用戶感受Google Pixel 8系列高於價格的價值。

這次Google Pixel 8系列新機預購期間，至全台傑昇通信預購，不僅有舊換新最高折2萬元的補貼，再享安達竊盜險保障最高達31,400元及總價值最高9,280元的獨家預購禮，包含TOUGHER 9H滿版鋼化玻璃保貼、TOUGHER四角強化軍規防摔殼及笛頌UCII好宜立、笛頌金盞花葉黃素；預購Pixel 8 Pro再加碼TOUGHER 10W無線充電盤、TOUGHER EXC超薄極利架、笛頌三效益生菌及笛頌三效芝麻眠等多項實用好禮。