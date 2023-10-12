台股回歸基本面 AI有戲

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地緣政治風險再升溫，台股11日不甩利空隨美股展開補漲行情，群益投信指出，全球升息近尾聲方向不變，美國明年有望進入「金髮女孩經濟（Gordilocks Economy）」，有利風險性資產表現，台股外銷、GDP第四季可望轉強，看好AI題材發酵、半導體展開復甦，科技族群續看俏。

時序來到今年最後一個季度，市場關注台美股市第四季乃至明年投資展望，群益投信指出，美國總統大選前一年股市第四季表現強，統計選舉年前一年10月上旬容易出現一波彈升，並在年底持續走高。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕直言，美國經濟增長雖放緩，但「比想像中來得強」，內需服務業景氣溫和擴張，製造業庫存去化也近尾聲，整體而言基本面堅韌有撐，未有大幅衰退風險，看好在通膨下滑、GDP溫和增長、Fed明年下半年可望啟動降息等利多下，屆時美國有望進入「金髮女孩經濟」，對股債市皆有利。

針對台股，群益創新科技基金經理人黃俊斌則表示，股市將回歸基本面，中美製造業反映旺季備貨回溫，庫存去化漸趨尾聲後，預期2024年將持續回補訂單、推升企業業績增長，在基期因素下，台股第四季外銷、GDP有望開始轉強，而AI族群業績也將明顯上揚，表現可期。

投資布局方面，今年來最為火熱的生成式AI，Gartner預期，生成式AI技術將於2～5年進入生產成熟期，至2025年由AI所產生的數據將占所有數據的10％，在高算力需求催動下，將推升AI伺服器以及晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加。

儘管半導體景氣近兩年遭遇俄烏戰爭、通膨、地緣政治等不利因素影響，然黃俊斌點出，隨著上述利空逐漸淡化，產業長線趨勢仍佳，未來將會迎來「美麗的新紀元」，並主要受惠算力、汽車電子「兩大成長引擎」，看好隨晶片持續微縮、AI發展、自駕時代走入日常，都將為半導體業帶來新成長動能。

至於消費性電子復甦契機，黃俊斌分析，華為銷售表現令市場驚豔，iPhone15也在規格持續精進下吸引果粉目光，加上價格也有些許讓步，對新機銷售依舊看好，預估手機市場明年將有望迎來小幅度成長。