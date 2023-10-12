集保獵才 共創數位金融生態圈

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臺灣集中保管結算所為推升資本市場永續發展，近期對外招募業務規畫、業務、法務、財會、系統開發、資訊安全及網路管理等七個職類人員共29～31名，邀請具備數位力、創新力與數據分析能力的優秀人才，共同打造全新的數位金融生態圈。

集保結算所成立超過30年，主要任務為配合國家政策、推動普惠金融與永續經營，扮演金融市場的大後台。集保結算所在金管會與金融業者的支持下，與時俱進的進行業務轉型與創新，服務範疇與對象不斷拓展，已成為跨資本市場及貨幣市場的唯一後台機構，提供包括「股票」、「期貨」、「債票券」、「跨境保管」及「基金」等五大核心業務的集中保管、結算及帳簿劃撥等全方位服務，並透過金融科技及大數據運用，發展數位金融創新服務，提供全市場與政府機關各項整合服務。

集保結算所於2023年3月正式成立數位暨資安部，以數位與資安為主軸，透過專責部門整合多元數據資料發展創新應用，建構安全、便利、穩定的數位金融基礎設施，深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的發展願景；此外，集保結算所將全力配合主管機關政策，辦理基金募集審查作業，協助推動基金產業發展，提供資本市場更全面與完善的服務。

集保未來將持續推出多元創新數位服務，並培養更多數位人才，打造智慧新集保，歡迎有志為台灣資本市場貢獻的優秀人才一起加入集保，共同推動整體市場生態圈的共生共榮。

集保結算所2023年人才招募，自10月11日（星期三）起至112年10月31日（星期二）止，詳細招募資訊請參閱證基會報名網頁：https://examweb.sfi.org.tw/tdcc20231118