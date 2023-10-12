元大加權ETN 指數投資新利器

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台股今年強勢上漲，累積至9月底加權指數上漲已達16％，指數投資再度成為討論焦點，以最簡單的方式投資大盤，長期投資跟上整體市場的成長腳步。

元大證券將於16日新發行一檔ETN「元大加權N」（020039），為一檔直接連結大盤加權股價報酬指數的商品，可以直接在市場上買進、賣出，讓投資人以簡單又低成本的方式投資大盤。

元大加權N發行價格為5元，買進一張只需約5,000元，就可以投資連結指數成分股超過900檔上市股票的ETN，完整掌握所有行情脈動，不錯過任何行情。而且元大加權ETN的投資手續費率為0％，沒有任何內扣費用，讓投資人用低持有成本進行指數投資，投資績效不打折。

此外，元大加權ETN連結加權股價「報酬」指數，也就是含息的加權指數。加權股價報酬指數的績效包含指數成分股配發的現金股利，今年1月至9月底累積上漲已達20％，且上漲幅度高於加權指數達4％。元大加權ETN的投資人除了享受加權指數上漲報酬外，還可以額外享有指數成分股配發的現金股利帶來的收益。此外，指數計算已包含股利再投資的收益，買進元大加權ETN就是最新的台股複利投資術。

ETN買賣方式與股票和ETF相同，差異在於發行人是證券商，設有到期日，到期日前都可以買賣，且沒有追蹤誤差，報酬來自於發行人承諾於到期時給予和追蹤指數表現完全相同的報酬，所以ETN投資人須承擔發行人的信用風險，提醒投資人可以挑選信用良好的大型券商，比較有保障。

為推廣ETN商品，元大證券特別在元大加權N（代號：020039）商品剛掛牌期間，推出兩項專屬活動，第一、買就送星巴克那堤蛋糕組（每日限量100份）

元大客戶在16日至18日三天期間，於元大通路下單，成功買進一張元大加權N，就送星巴克那堤蛋糕組，每日限量100份，送完為止。三天活動期間內，同一身分證字號不重複中獎。

第二、元大客戶在16日至27日期間內，於元大通路下單，成功買進一張元大加權N，就可參加抽獎，每買滿10張可再增加一次抽獎機會，買越多抽獎機會也越多，最高抽獎機會上限為十次。詳細活動辦法請參見元大ETN官網。