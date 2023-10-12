以巴衝突影響有限 操作看2關鍵

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

盤勢觀察： 台股休市期間，以色列、巴勒斯坦爆發衝突，原本讓各界憂心忡忡，周一美股早盤一度重挫，所幸利空沒有影響太久，美股當日開低走高，周二更是延續攻勢，統計連假期間，美股四大指數累計上漲1.87％～3.08％，且以那斯達克、費城半導體的表現最強。

之所以能繳出如此表現，推測原因有二：

1.以巴不是第一次交戰，各界對此不會感到太過意外，從1948年以色列建國至今，雙方大大小小衝突不斷，即使扣除零星事件，以本次有火箭彈、空襲的程度來進行對照，上一次類似事件發生在2021年5月7日，當時巴勒斯坦向以色列的第二大城特拉維夫，發射數百枚火箭彈，而以色列則以空襲加薩走廊作為報復，總計共造成200多人喪生，本次衝突所造成的死傷更多，但考量當時的戰事僅三周不到就結束，加上過往以色列對戰爭的態度，多以速戰速決著稱，整體而言，不論是讓各界意外的程度、還是戰事可能的長度，都不至於達到俄烏戰爭的等級。

2.以巴衝突所帶來的高油價風險，可能讓美國聯準會（Fed）重新評估目前政策，未來將有由鷹轉鴿的可能性，根據FedWatch最新數據，市場預期11月FOMC會議，不升息的機率超過8成，來到近期新高。綜合上述論點，預期以巴衝突影響有限，加上美元指數、美債殖利率均回落，股市反而有短多的契機，帶動台股11日大漲151點，近日應有一段反彈行情。

盤勢分析：

考量外資心態趨於保守，今年動作已轉為淨賣超，截至上周五累積賣超399億元，為今年新低水位，反而融資節節上升，上周五來到2,319億元，為今年次高，而這種外資提款、融資接刀的結構，可知整體籌碼凌亂，對指數未來的行情恐將造成干擾，現階段的操作觀點，建議以買黑賣紅的方式應對，短線若有反彈，宜先減碼降檔。

投資建議：

靜待兩大關鍵訊號的出現時機，第一是量能最好有3,000億元以上，漲勢比較容易延續，否則即使短線反彈，過程中也會以震盪居多，第二是外資若出現單周買超300億元以上，或是連續兩周回流，若以上兩項條件有符合其中一點，盤勢就有機會漲上一段期間，屆時就可考慮積極加碼。在此之前，推測將是大盤震盪、個股表現但輪動加快的格局。

第四季選股方面，除了先前所提記憶體、非蘋手機陣營之外，還可鎖定車用PCB類股，由於車用產品缺料情況改善，加上相關個股業績走強，包含敬鵬、健鼎、定穎投控等公布的9月營收皆創今年新高，有如此整齊的表現，代表產業狀況比想像中更旺，預期第四季還有向上表現的契機，短線回檔應是買點。另外，工具機、特化、紡織等，參考第四季是營運旺季，且2024年有望延續走揚，亦可同步關注。