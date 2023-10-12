威剛 重返年月雙增軌道

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受惠於DRAM及NAND Flash現貨價同步走揚，記憶體模組大廠威剛（3260）9月營收33.42億元，創22個月新高，且重返年增與月增雙成長軌道。

威剛董事長陳立白看好兩大記憶體現貨價於10月、11月將有感翻揚，第四季合約價也將上漲10％～15％；價格向上走勢，可望一路延續至2024年上半年，隨著記憶體產業正式進入多頭，該公司營運及獲利動能，將同步更上層樓。

威剛指出，記憶體原廠為減少虧損壓力，目前仍將持續維持減產力道，加上資本支出規模可望縮減，2024年上半年記憶體供給可能呈現負成長。

同時，包括智慧型手機、PC與資料中心等應用面需求，2024年都可望回溫，對記憶體消耗量持續增加，加上AI HBM等相關應用對記憶體需求，也會自2024年下半年逐步放量，屆時記憶體產業將轉為供不應求態勢。

威剛不僅看好記憶體景氣升溫，也預期2024年旗下電競品牌XPG、威速登電動三輪車及工控產品出貨放量，有助於提升公司於非記憶體領域營收比重，挹注公司整體獲利表現。

威剛9月單月營收達33.42億元，不但重返30億元大關，並月增12.49％、年增3.96％，第三季營收季增逾25％至85.92億元。累計前九月營收達226.67億元。

9月DRAM占整體營收比重49.58％，SSD占比為33.94％，記憶卡、隨身碟及其他產品為16.48％。

第三季DRAM營收占比為46.65％，SSD 34.51％，記憶卡、隨身碟及其他產品為18.84％。